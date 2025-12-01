Kar 50.000 višincev in 40 km kronometra – tudi za Primoža Rogliča?

Prireditelji Gira so si letos vzeli čas in traso predstavili šele 1. decembra, več kot mesec dni za Tourom, ki bo na sporedu dober mesec kasneje ... Poudarki trase so naslednji: 40 km dolg posamični kronometer, štart v Bolgariji, Dolomiti in Passo Giau ter skoraj 50.000 višinskih metrov.

Trasa je zanimiva tudi za Primoža Rogliča, ki naj bi bil med kolesarji, ki resno razmišljajo o nastopu na Giru. Zavila bo v slovensko soseščino, v zadnjem tednu dni bodo kolesarji dirkali tudi v Dolomitih, na spored se vrača zelo zahtevni vzpon na Passo Giau. Najbližje Sloveniji bo rožnata pentlja v 20. etapi, potekala bo v okolici Vidma.

Zemljevid 20. etape Gira. Foto RCS Sport

Prve tri etape dirke bodo v Bolgariji, cilj pa znova v Rimu.