PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Kar velja za Pogačarja, velja tudi za Vingegaarda

Grischa Niermann, športni direktor Visme Lease a Bike, kljub številnim težavam v boj za vrh. Primož Roglič je še konkurenčen.
Grischa Niermann verjame, da lahko Jonas Vingegaard letos osvoji Giro in Tour. FOTO: Miha Hočevar
Grischa Niermann verjame, da lahko Jonas Vingegaard letos osvoji Giro in Tour. FOTO: Miha Hočevar
Miha Hočevar
25. 2. 2026 | 15:15
25. 2. 2026 | 15:16
7:31
Še leta 2023 je svetovnemu kolesarstvu vladala ekipa Jumbo Visma (zdaj Visma Lease a Bike), ki je s Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom in Seppom Kussom dobila Giro, Tour in Vuelto. Nato je prestol zasedlo moštvo UAE, ki s Tadejem Pogačarjem na čelu zmaguje malodane vedno in povsod. »Če ne bi verjeli, da ga lahko premagamo, bi ostali doma,« je kljub temu še naprej optimističen športni direktor nizozemske ekipe Grischa Niermann.

Nekdanjega nemškega kolesarja smo ujeli med nedavno dirko po Omanu, na kateri je šlo njegovi ekipi malodane vse narobe, te težave pa so bile v sozvočju z vsem, kar se je to zimo že dogajalo »ubijalskim čebelam«, katerih član je bil Roglič kar osem let.

Več iz teme

kolesarstvoTadej PogačarPrimož RogličGrischa NiermannJonas VingegaardVisma Lease a Bike

