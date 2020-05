FOTO:»Kdaj sem prvič vzel doping? Pri enaindvajsetih!«

New York

Lance Armstrong je izgubil vseh sedem naslovov zmagovalca Tour de France. FOTO: Reuters

Vedno je vedel, kaj jemlje

Lance Armstrong ima tudi dobrodelno fundacijo za boj proti raku. FOTO: Reuters

- Padli ameriški kolesarski junakje priznal, da je prvič vzel doping že pri 21 letih, v prvi sezoni med profesionalci.»Uf, kar takoj k bistvu, verjetno 21,« je Armstrong odgovoril na vprašanje, koliko je bil star, ko si je začel pomagati z različnimi substancami, v 90-sekundnem napovedniku dokumentarne oddaje v dveh delih z naslovom Lance, ki bo na televiziji ESPN premierno predvajana 24. in 31. maja.V danes objavljenem napovedniku, v katerem njegova moštvena kolega v ekipi US Postalinodgovarjata na isto vprašanje, je Armstrong, zdaj star 48 let, razložil, da je doping mogoče opredeliti na veliko različnih načinov.»Najlažji način je kršenje pravil. Ali smo prejemali injekcije z vitamini in drugimi stvarmi pri mladih letih? Smo. Ampak niso bile prepovedane. Vedno sem spraševal, kaj mi dajejo, in se odločal sam. Nihče mi ni rekel, tiho bodi in vzemi tole. Tega ne bi sprejel. Podučil sem se o teh stvareh in vedno vedel, kaj sprejemam v telo,« je drugo plat osvetlil Armstrong.Sedemkrat zapored je osvojil Tour de France (1999-2005), a so mu kasneje vse naslove odvzeli. Leta 2012 je dobil dosmrtno prepoved tekmovanj, potem ko je ameriška protidopinška agencija (USADA) ugotovila, da je bil ključen mož v zapletenem dopinškem programu moštva US Postal Service.Leta 2013 je kot gost oddajepriznal jemanje dopinga, ki naj bi se začelo leta 1996. Njegovo zadnje priznanje bi lahko vrglo senco tudi na njegovo zlato kolajno na svetovnem prvenstvu leta 1993 v Oslu, ki je bilo leto zatem, ko se je pridružil profesionalcem.