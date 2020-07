FOTO:Kdo bo bolj vztrajen, kolesarji ali koronavirus?

Ljubljana – Samo da se vrti, pravijo kolesarji in njihovi navijači. In kolesa so se te dni spet začela vrteti tudi na najvišji ravni. V soboto bo na sporedu dirka Strade Bianche, prva preizkušnja svetovne serije po prekinitvi sezone 14. marca. Številna zveneča imena (brez slovenskih adutov Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča) pa se od torka merijo na dirki po Burgosu, ki je že izpostavila težave z novimi protokoli proti širjenju koronavirusa.Upati je, da gre le za porodne krče dirkanja v novi realnosti, saj si zapleti sledijo iz dirke v dirko. Minuli teden je lahko na eni od ženskih dirk v Pamploni štartalo ...