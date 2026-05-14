Kolesarstvo

Kdo bo po krizi v Emiratih pomagal Tadeju Pogačarju?

V moštvu UAE Emirates so že decembra začrtali moštvo za dirko po Franciji, nato so jih zdesetkale poškodbe. Vprašanje je, kdo bo julija lahko ob Pogačarju.
Brandon McNulty je eden redkih Pogačarjevih pomočnikov, ki je pomlad "preživel" v enem kosu. FOTO: Mathieu Belanger/AFP
N. Gr.
14. 5. 2026 | 05:00
Aktualna sezona je za moštvo svetovnega prvaka uročena, pa čeprav Tadej Pogačar še vedno zmaguje po tekočem traku. Minuli konec tedna je ekipa UAE Emirates zaradi poškodb izgubila kar štiri kolesarje. Adam Yates, Marc Soler in Jay Vine so odstopili na dirki po Italiji, na klasiki Tro Bro Leon v Franciji je padel in si ključnico zlomil še Filippo Baroncini.

Roglič presenetil: lovil bo veliki cilj, a proti najtežjemu tekmecu

Poškodbe od začetka sezone krojijo tekmovalni spored ekipe, ki bo zaradi okrnjenega kadra zelo verjetno izpustila tudi dirko po Sloveniji, vprašljiva je tudi osmerica za Tour. Ob Pogačarju so bili za štart predvideni tudi Isaac del Toro, Yates in Soler, vsi bodo imeli priprave na dirko močno okrnjene.

Priložnost pa bi ob svetovnem prvaku lahko dobil Florian Vermeersch, ki je spomladi dobro dirkal na klasikah. Sprva je bil predviden za nastop na Giru, po dobri pomladi pa so ga iz moštva umaknili in podkrepili govorice, da o njem resno razmišljajo za julijsko dirko sezone.

Kdo bo letos pomagal Pogačarju do rumene majice? FOTO: Marco Bertorello/AFP
V moštvu so se v zadnjih dveh dneh dvakrat veselili, najprej zmage Jhonatana Narvaeza v 4. etapi Gira, zanj je bila prva po grdi poškodbi, ki jo je staknil januarja v Avstraliji. Nato je včeraj po številnih zapletih do zmage v Italiji prišel še Španec Igor Arrieta.

Niz poškodb morda odpira vrata Domnu Novaku, ki ni bil v načrtih za rumeno pentljo, tudi zaradi moštvenega kronometra so osmerico osnovali nekoliko drugače. V idealnem scenariju bi bili o Pogačarju še Del Toro, Yates in Soler kot ogrodje moštva za težke gorske etape, tudi vsestranski Brandon McNulty ima mesto zagotovljeno, na širšem seznamu za dirko sta še Pavel Sivakov in Nils Politt. 

