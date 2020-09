Kdo je tretji dopingirani slovenski kolesar v aferi aderlass?

Ljubljana - V Münchnu se nadaljuje sodni proces proti nemškemu zdravniku Marku Schmidtu, glavnemu akterju v hudodelski združbi, ki je športnike zalagala s prepovedanimi poživili. Afero aderlass (krvavitev), kakor so jo poimenovali, so razkrili med lanskim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Seefeldu, na dan pa prihaja čedalje več podrobnosti.



Glavni preiskovalec Franz Schwarzenbacher z Dunaja je danes potrdil, da je Schmidt sodeloval s preiskovalci in jim izdajal imena svojih strank. Schwarzenbacher je povedal, da je bil obtoženec na zaslišanjih zelo kooperativen in je zaupal stvari, ki so pospešile preiskavo. »Povedal nam je imena, ki nam pred tem niso bila znana,« je razkril preiskovalec.



Obtoženec se je po priprtju odločil za sodelovanje s policijo, da bi si tako zmanjšal kazen. Enako velja za eno od zdravnikovih pomočnic, ki je kot medicinska sestra pomagala pri prepovedanih transfuzijah krvi.



Schmidt se sicer na sodišču zagovarja zaradi kar 150 dopinških prekrškov in povzročitve telesne poškodbe. Grozi mu večletna zaporna kazen. V afero sta vpletena tudi slovenska kolesarja Borut Božič in Kristijan Koren, v povezavi s škandalom pa se pojavljajo namigi o še neimenovanem našem tretjem dopingiranem kolesarju in vpletenosti športnega delavca iz Slovenije.