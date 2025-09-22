Kigali 2025: dirke, rezultati v živo, portreti in analize

Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
Svetovno prvenstvo v kolesarstvu prvič poteka v Afriki, gosti ga Ruanda. Boje za kolajne bomo spremljali vse do prihodnje nedelje. Vidno vlogo bodo imeli tudi Slovenci, predvsem Tadej Pogačar, ki na cestni dirki želi ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka.
|Ženske, kronometer 21.9.
|Uvrstitev
|Urška Žigart
|16.
|Moški, kronometer 21.9.
|Uvrstitev
|Tadej Pogačar
|4.
|Mlajši člani, kronometer 22.9.
|Uvrstitev
|Jaka Marolt
|Nejc Komac
|Mladinke, cestna dirka 23.9.
|Uvrstitev
|Eva Terpin
|Mladinci, kronometer 23.9.
|Uvrstitev
|Vanja Kuntarič Žibert
|Bastian Petrič
|Mladinci, cestna dirka 26.9.
|Uvrstitev
|Vanja Kuntarič Žibert
|Bastian Petrič
|Gal Stare
|Mlajši člani, cestna dirka 26.9.
|Jakob Omrzel
|Erazem Valjavec
|Anže Ravbar
|Jaka Marolt
|Nejc Komac
|Ženske elite, cestna dirka 27.9.
|Uvrstitev
|Urška Žigart
|Moški elite, cestna dirka 28.9.
|Uvrstitev
|Tadej Pogačar
|Primož Roglič
|Matej Mohorič
|Luka Mezgec
|Gal Glivar
|Domen Novak
|Matevž Govekar
|Jaka Primožič
|Matic Žumer
Komentarji