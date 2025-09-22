Kigali 2025: dirke, rezultati v živo, portreti in analize

Svetovno prvenstvo v kolesarstvu prvič poteka v Afriki, gosti ga Ruanda. Boje za kolajne bomo spremljali vse do prihodnje nedelje. Vidno vlogo bodo imeli tudi Slovenci, predvsem Tadej Pogačar, ki na cestni dirki želi ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka.

Ženske, kronometer 21.9. Uvrstitev Urška Žigart 16. Moški, kronometer 21.9. Uvrstitev Tadej Pogačar 4. Mlajši člani, kronometer 22.9. Uvrstitev Jaka Marolt Nejc Komac Mladinke, cestna dirka 23.9. Uvrstitev Eva Terpin Mladinci, kronometer 23.9. Uvrstitev Vanja Kuntarič Žibert Bastian Petrič Mladinci, cestna dirka 26.9. Uvrstitev Vanja Kuntarič Žibert Bastian Petrič Gal Stare Mlajši člani, cestna dirka 26.9. Jakob Omrzel Erazem Valjavec Anže Ravbar Jaka Marolt Nejc Komac Ženske elite, cestna dirka 27.9. Uvrstitev Urška Žigart Moški elite, cestna dirka 28.9. Uvrstitev Tadej Pogačar Primož Roglič Matej Mohorič Luka Mezgec Gal Glivar Domen Novak Matevž Govekar Jaka Primožič Matic Žumer Uroš Murn: Tadej Pogačar je prišel po dve mavrični majici