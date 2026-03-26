Kolesarstvo

Kaj čaka Pogačarja na domačem EP? Trasa znana, cilj presenečenje

Čeprav uradnega komentarja krovne kolesarske organizacije pri nas še ni, je evropska zveza potrdila štart in cilj EP v Sloveniji. Krog pisan na kožo Pogačarju.
Tadej Pogačar bo lahko stavil na podporo domačih navijačev. FOTO: Luca Bettini/AFP
Tadej Pogačar bo lahko stavil na podporo domačih navijačev. FOTO: Luca Bettini/AFP
Nejc Grilc
26. 3. 2026 | 17:00
26. 3. 2026 | 17:08
2:25
Slovenska in evropska kolesarska zveza počasi usklajujeta zadnje podrobnosti o evropskem prvenstvu, ki bo jeseni potekalo na slovenskih tleh. Uradne trase tekmovanja še niso razkrili, so pa potrdili štart in cilj: cestna dirka se bo začela v Ljubljani in končala v Šenčurju, po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah bo osrednji del dirke vzpon na Možjanco.

Prireditelji na slovenski strani in partnerji v evropski zvezi so med prvim delovnim obiskom že usklajevali podrobnosti, v zadnjih dneh so dorekli tudi detajle glede trase. Ker slovenska zveza želi, da je prvenstvo atraktivno za Tadeja Pogačarja in prinaša možnost domače zmage, so želeli zahteven krog, cilj v Ljubljani posledično ni prišel v poštev.

Tadej Pogačar ima na Stravi rekord vzpona na Možjanco, postavil ga je že leta 2018. FOTO: Zajem zaslona/Strava
Tadej Pogačar ima na Stravi rekord vzpona na Možjanco, postavil ga je že leta 2018. FOTO: Zajem zaslona/Strava

Med različnimi kombinacijami je zmagal Šenčur, kolesarji pa bodo vozili kroge prek Možjance in po na novo asfaltirani cesti (ta naj bi bila nared do konca junija) do Štefanje gore, sledil bo spust mimo spodnje postaje gondole na Krvavec do Cerklelj in nazaj proti Preddvoru, kjer se začne vzpon na Možjanco (2 km, 195 vm). Uradna potrditev trase sledi v naslednjih tednih, ko bodo predstavniki UEC znova obiskali Slovenijo.

Štart dirke bo v Ljubljani, cilj pa torej v središču Šenčurja. Uradni hotel evropske zveze bo Elegans na Brdu, reprezentancam pa ponujajo številne hotele na Gorenjskem in na obrobju Ljubljane, je razvidno iz uradnega biltena, objavljenega na spletni strani evropske kolesarske zveze.

Dirkal bo blizu domače Komende. FOTO: Dejan Javornik
Dirkal bo blizu domače Komende. FOTO: Dejan Javornik

Spored EP:

Petek, 2. oktober: Cestna dirka M in Ž U23
Sobota, 3. oktober: Cestna dirka mladinci in Ž Elite
Nedelja, 4. oktober: Cestna dirka mladinke in M Elite
Torek, 6. oktober: Mešan ekipni kronometer (mladinci, člani)
Sreda, 7. oktober: Kronometer (vse starostne skupine)

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Kaj čaka Pogačarja na domačem EP? Trasa znana, cilj presenečenje

Čeprav uradnega komentarja krovne kolesarske organizacije pri nas še ni, je evropska zveza potrdila štart in cilj EP v Sloveniji. Krog pisan na kožo Pogačarju.
Nejc Grilc 26. 3. 2026 | 17:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pred poleti v Planici se povečajo nevarnosti zlorab

Rig van den Broek, Mastercard: Trend pri kibernetskih grožnjah je zavajanje, ko napadalci prepričajo uporabnika, da sam izvede plačilo.
26. 3. 2026 | 16:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pomanjkanje bencina

Tržni inšpektorji: Petrol kljub povpraševanju dovažal manj goriva

V zadnjih 14 dneh je Petrol, kljub zadostnim zalogam in velikemu povpraševanju, nekaterim črpalkam dobavljal tudi za polovico ali celo dve tretjini manj.
26. 3. 2026 | 16:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vpisi

Razpisani magistrski in doktorski študijski programi

Razpisanih 259 magistrskih študijskih programov in 76 doktorskih študijskih programov.
26. 3. 2026 | 16:09
Preberite več
