Kaj čaka Pogačarja na domačem EP? Trasa znana, cilj presenečenje

Slovenska in evropska kolesarska zveza počasi usklajujeta zadnje podrobnosti o evropskem prvenstvu, ki bo jeseni potekalo na slovenskih tleh. Uradne trase tekmovanja še niso razkrili, so pa potrdili štart in cilj: cestna dirka se bo začela v Ljubljani in končala v Šenčurju, po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah bo osrednji del dirke vzpon na Možjanco.

Prireditelji na slovenski strani in partnerji v evropski zvezi so med prvim delovnim obiskom že usklajevali podrobnosti, v zadnjih dneh so dorekli tudi detajle glede trase. Ker slovenska zveza želi, da je prvenstvo atraktivno za Tadeja Pogačarja in prinaša možnost domače zmage, so želeli zahteven krog, cilj v Ljubljani posledično ni prišel v poštev.

Tadej Pogačar ima na Stravi rekord vzpona na Možjanco, postavil ga je že leta 2018. FOTO: Zajem zaslona/Strava

Med različnimi kombinacijami je zmagal Šenčur, kolesarji pa bodo vozili kroge prek Možjance in po na novo asfaltirani cesti (ta naj bi bila nared do konca junija) do Štefanje gore, sledil bo spust mimo spodnje postaje gondole na Krvavec do Cerklelj in nazaj proti Preddvoru, kjer se začne vzpon na Možjanco (2 km, 195 vm). Uradna potrditev trase sledi v naslednjih tednih, ko bodo predstavniki UEC znova obiskali Slovenijo.

Štart dirke bo v Ljubljani, cilj pa torej v središču Šenčurja. Uradni hotel evropske zveze bo Elegans na Brdu, reprezentancam pa ponujajo številne hotele na Gorenjskem in na obrobju Ljubljane, je razvidno iz uradnega biltena, objavljenega na spletni strani evropske kolesarske zveze.

Dirkal bo blizu domače Komende. FOTO: Dejan Javornik

Spored EP:

Petek, 2. oktober: Cestna dirka M in Ž U23

Sobota, 3. oktober: Cestna dirka mladinci in Ž Elite

Nedelja, 4. oktober: Cestna dirka mladinke in M Elite

Torek, 6. oktober: Mešan ekipni kronometer (mladinci, člani)

Sreda, 7. oktober: Kronometer (vse starostne skupine)