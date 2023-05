Že pred štartom slaba novica za slovenske navijače, kajti na štartni rampi, zaradi včerajšnje nesreče na treningu, ne bo Jana Tratnika (Jumbo Visma). Jan je na Giro prišel odlično pripravljen in je veljal za najtesnejšega Rogličevega pomagača, hkrati pa je bil tudi favorit iz druge vrste za današnjo prvo etapo, posamično vožnjo na čas, dolgo 19,6 kilometra od marine Fosacessija do Ortone.

Kronometer na prvi etapi je na papirju ravninski, vendar kolesarji pravijo, da bo izmenični veter verjetno njihov današnji najhujši nasprotnik. Pogled na papir pravi, da je prvi del kronometra raven, drugi pa se vzpenja.

Prvih 14 kilometrov je res ravnih, speljanih po kolesarski stezi, ki je bila včasih železniška proga, tik ob Jadranskim morjem. Današnji kronometer v bistvu poteka po kolesarski stezi imenovani Ciclovia Adriatica, ki se začne v Trstu, poteka v glavnem ob obali Jadranskega morja in po 1300 kilometrih konča globoko na jugu Italije v Pugliji.

Po 14. ravninskih kilometrih prve etape, sledi 1,3 kilometra dolga klančina s povprečnim, 5,3-odstotnim naklonom. Potem sledi spuščanje vse do zadnjih 750 metrov pred ciljem, ko se začne blago vzpenjanje z 2-odstotnim naklonom, do ciljne črte, ki pa je povsem na ravnem. Na celi etapi bodo premagali 100 višinskih metrov. Pričakujemo izredno hiter kronometer S povprečno hitrostjo krepko nad 50 kilometrov na uro.

Glavni favoriti za prvo rožnato majico

V kolesarskih krogih se za zmago na letošnjem Giru omenjata samo dva kolesarja; Primož in Remco. Tudi za današnjo zmago sta glavna favorita, saj sta že večkrat dokazala, da jima ustrezajo tudi zelo hitri kronometri, ki so po navadi rezervirani, za po postavi, visoke in malce težje kolesarje. In vendar sta na štartu danes tudi izjemno dobro pripravljena Ganna in Kung, tako, da lahko opravičimo današnji naslov: Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, oziroma: Kjer se za zmago potegujeta dva, tretji jo ima.

Roglič na predstavitvi ekip v Pescari. FOTO: Luca Bettini Afp

Zanimivo je, da bodo prvi favoriti štartali drug za drugim. Prvi se bo na traso podal tretji z lanskega svetovnega prvenstva v kronometru, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step), ob 16:34, za njim bo minuto kasneje štartal olimpijski prvak v kronometru, Primož Roglič (Jumbo Visma), ob 16:36 se po s štartne klančine pognal Švicar Štefan Kung (Groupama - FDJ), svetovni podprvak v posamični vožnji na čas, minuto za njim pa prvi italijanski favorit Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), sicer že dvakratni svetovni prvak na kronometru.

Remco Evenepoel je zelo samozavesten. FOTO: Gian Mattia D'alberto/lapresse Lapresse

Škoda, da je zaradi covida-19 moral z dirke odstopiti aktualni svetovni prvak v kronometru Norvežan Tobias Foss (Jumbo Visma). Zamenjal ga je pa Avstralec Rohan Dennis, dvakratni svetovni prvak v tej disciplini.

Laurens Huys (Intermarche - Circus - Wanty,) se bo prvi pognal na progo ob 13:50, Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), pa poslednji.

Vse drugo kot današnja zmaga Ganne bo presenečenje. FOTO: Luca Bettini Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri