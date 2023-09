Klanec, ki straši tudi Jumbo Vismo

Današnja, 17. etapa je za navijače zagotovo najtežje pričakovana na letošnji 78. Vuelti. Za kolesarje malce manj, kajti na koncu jih čaka Alto de El Angliru! Klanec, pošastni vzpon, dolg 12,4 kilometra s povprečnim 9,8-odstotnim naklonom. Za mnoge najtežji kolesarski klanec na svetu.

Etapa od Ribadeselle do Angliruja je dolga 125 kilometrov. Na etapi sta najprej dva klanca prve kategorije, ki bosta za mnoge že sito pred zaključkom, vendar ne za favorite v skupnem seštevku. Danes je njihov dan D. Premagati bodo morali sami sebe in 3400 peklenskih višinskih metrov.

Prvi kategorizirani klanec na današnji etapi je Alto de Colladiela, dolg 7,8 kilometra, s povprečnim 7,1-odstotnim naklonom. Drugi je Alto de Cordal, dolg 5,4 kilometra, s kar 9,2-odstotnim povprečnim naklonom.

Angliru je dolg 12,4 kilometra, vendar tisti, ki so ga že premagali, govorijo o treh Anglirujih. Prvih pet kilometrov se dvigne za osem odstotkov in potem po relativno »ravnem« kilometru se začne groza.

Druga polovica vzpona je »prekleta in blagoslovljena« s povprečnim 15-odstotnim naklonom. Najstrmejši sektor je 23,5-odstotni, ki so ga primerno imenovali Cuena les Cabres (kozja pot) in je dolg tri kilometre.

Alto de El Angliru je na Vuelti od leta 1999, ko se je z zmago med legende zavihtel prav Španec s tragičnim življenjem José María Jimenez (1999). Kasnejši zmagovalci so sami klančarji seveda: Gilberto Simoni (2000), Roberto Heras (2002), Alberto Contador (2008), Wout Poels (2011, po odvzemu zmage Juanu Joseju Cobu zaradi dopinga), Kenny Elissonde (2013), Alberto Contador (2017) in Hugh Carthy (2020).

Tako je bilo na Angliruju leta 2020:

Spomnimo se tega leta, ko sta Sepp Kuss in Jonas Vingegaard nesebično pomagala Primožu Rogliču, ki je branil svojo rdečo majico na 12. etapi. Ni je ubranil, preoblekel ga je Richard Carapaz. Vseeno je tistega leta v Madridu slavil Primož. Bosta danes Vingegaard in Roglič nesebično pomagala Kussu?

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri.