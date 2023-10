Kljub vsemu sanjska sezona

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je po tretjem mestu na dirki po Lombardiji uradno sklenil sezono in svojo zgodbo v dresu nizozemske zasedbe Jumbo-Visma. Sezono je ob vseh težavah ob koncu prejšnjega tekmovalnega obdobja označil kot sanjsko, veseli pa se že novih izzivov v dresu Bora-Hansgrohe. Nemška ekipa je v petek prek prvega moža zeleno-črnih Ralpha Denka potrdila javno skrivnost, da bo kmalu 34-letni Kisovčan vsaj v naslednjih dveh sezonah dirkal zanjo.

Ekipa mu bo ponudila možnost zasledovanja sanj na dirki po Franciji, kjer bo lovil tako želeno skupno zmago. To je tudi glavni razlog, da bo Roglič kariero nadaljeval stran od Jumbo-Visme. V dresu slednje je osvojil tri dirke po Španiji (2019, 2020, 2021) in eno po Italiji (2023).

»Predvsem to, da skušam slediti stvarem, ki mi manjkajo. Vsa ekipa, vsi ljudje tam okrog so vpeti v ta projekt in za to motivirani. Bomo videli, če bomo do tega prišli,« je po Lombardiji dejal slovenski as, ki je zadnjo preizkušnjo sezone od Coma do Bergama (238 km) končal na tretjem mestu.

»Težko je bilo. V zaključku nisem imel ravno najboljših nog. To je bila zelo dolga borba,« je dejal o sami dirki, nato pa podal še nekaj besed o osemletnem sodelovanju z nizozemsko zasedbo, ki se ji je iz Adrie Mobil priključil na začetku sezone 2016.

»Preveč sem utrujen, sploh ne morem veliko povedati. Ogromno je bilo zgodb, veliko lepih spominov se je ustvarilo v zadnjih letih, a gremo novim izzivom naproti,« je v svojem slogu na kratko dejal Roglič.

Lani na operaciji

V soboto je zaostal le za zmagovalcem, rojakom Tadejem Pogačarjem, ki je tretjič zapovrstjo osvojil Lombardijo. V šprintu za drugo mesto je moral za las priznati premoč še Italijanu Andrei Bagioliju. Zasledovalna skupina je za Pogačarjem zaostala 51 sekund.

To sezono je Roglič dobil skoraj vse večdnevne dirke, na katerih je nastopil. Zmagal je na dirki po Italiji, po Kataloniji, Burgosu ter od Tirenskega do Jadranskega morja. Obenem je na tretjem mestu sklenil še dirko po Španiji, na kateri ni dobil povsem prostih rok za zasledovanje rekordne četrte zmage, na koncu je namreč zaostal le za moštvenima kolegoma Američanom Seppom Kussom in Dancem Jonasom Vingegaardom.

Po španski pustolovščini se je podal še na italijanske ceste in odpeljal edine tri enodnevne klasike to sezono. Dobil je dirko po Emiliji, na kateri je v šprintu navkreber premagal drugouvrščenega Pogačarja. Boljši od mlajšega rojaka in tekmeca je bil tudi na dirki po treh dolinah Vareseja ter zasedel četrto mesto.

Skupaj je v sezoni zbral kar 15 zmag in takole ocenil leto 2023: »Neverjetno, sploh glede na to, kako sem lani v tem času šel na operacijo rame in bil dlje časa brez kolesa. Kljub vsemu je bila to zame sanjska sezona.«

Števec zmag v karieri je zdaj pri 80, od tega jih je v dresu Jumbo-Visme zbral 74. Zdaj bo skušal novo serijo začeti v nemški Bora-Hansgrohe, kjer bodo njegovi moštveni kolegi med drugimi zmagovalec Gira 2022, Avstralec Jai Hindley, Rus Aleksandr Vlasov, nadarjeni Belgijec Cian Uijtdebroeks, Kolumbijec Daniel Martinez ter Nemec Lennard Kämna.