FOTO:Ko ga je odpihnilo, so bili vsi proti Pogačarju

Lavaur

Pool via REUTERS Wout Van Aert je slavil svojo drugo etapno zmago v treh dneh. FOTO: Stuart Franklin/Reuters

REUTERS Če ne gre v klanec, gre pa v veter, so pokazali kolesarji Ineosa. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Kdo bo napadel Rogliča?

REUTERS Primož Roglič je imal ves dan zaščito kolesarjev Jumba Visme. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

je v 7. etapi Toura na svoji koži občutil neusmiljenost kolesarskega športa. Mladi slovenski as je drago plačal za smolo na vetrovnih francoskih poljanah. Ko so tekmeci doumeli, da je izgubil stik z vodilno skupino, so združili moči in se znebili kapetana ekipe UAE, ki je izgubil belo majico najboljšega mladega kolesarja ter se močno oddaljil tudi od rumene majice vodilnega v skupnem seštevku, saj je protiin druščini izgubil 1:21.Zmagovalci vetrovne loterije pa so bili spet kolesarji Jumba Visme, Roglič je pridobil čas proti nevarnemu tekmecu v skupni razvrstitvi in ostal tri sekunde za rumeno majico,, ki je ves dan skrbel za to, da je bil njegov slovenski kapetan na varnem, pa je »spotoma« slavil še svojo drugo etapno zmago v treh dneh.Ena od zgodb dneva pa je bila vsekakor Pogačarjeva smola. Drugi dan zapored mu je v zaključnem delu etape počila zadnja zračnica. V 6. etapi to ni imelo posledic, v 7. je pripomoglo k občutni izgubi časa. Po »defektu« se je sicer vrnil v vodilno skupino, vendar je imel danes pri njem hudič več mladih.»Vedeli smo, da bo zaključek zelo zahteven, pomikali smo se proti čelu skupine, vendar je pred nami nekdo padel. Za trenutek smo zavrli, ravno v tistem trenutku pa se je skupina pretrgala. Poskušali smo ujeti vodilne, vendar je bila hitrost izjemno visoka. Moja ekipa je nato storila vse, ker je bilo v njeni moči, da je bil zaostanek čim manjši. Izgubil sem dobro minuto, kar ni idealno, vendar zaradi tega nisem zaskrbljen. To bom poskušal nadoknaditi kakšen drug dan,« je Pogačar strnil sosledje nesrečnih dogodkov, ki so ga izkoristili kolesarji Ineosa.Četudi niso več tako prepričljivi, kot so bili nekoč, takšne priložnosti ne izpustijo iz rok. Na čelo so poslali svoj vlak, skupina se je strgala, Pogačar pa je ostal v zadnjem delu. Ko so to doumeli še drugi, so združili moči proti njemu. Pri navijanju tempa so svoje dodajali kolesarji Astane, Jumba Visme, Groupame FDJ in za belo majico ni bilo več vrnitve v ospredje, čeprav so se na čelu zasledovalcev postavili tudiin drugi kolesarji Bahraina McLarna.Poleg Pogačarja je med kandidati za vrh v skupnem seštevku v ozadju ujet ostal še njihov kapetan. Sreča v Pogačarjevi nesreči so bile težave, drugega moža Ineosa, ki je zaostal za prvo skupino. Tako je Ineosov žar (belo majico je oblekel kapetan te britanske ekipe) pri povečevanju prednosti popustil, kazalo je namreč že na to, da bo Komendčan izgubil vsaj dve minuti.Vzpodbuden pa je predvsem njegov odziv, Tour zanj še ni izgubljen. Jutri je nov dan, z njim pa gre karavana v Pireneje. V 8. etapi bo ključen prelaz Peyresourde (1569 m), ne le z zahtevnim vzponom (9,7 km, 7,8-odstotni povprečni naklon), temveč tudi spustom malodane vse do cilja v Loudenviellu.Nekoliko manj zahtevna bo na papirju nedeljska 9. etapa. Vseeno bo zanimivo na zadnjem od petih klancev, na Col de Marie Blanque (7,7 km, 8,6 %). Kdor se bo tu odločil za napad, bo moral imeti pred prvim dnevom počitka na Touru še dovolj goriva za 12-kilometrski spust in 6-kilometrski ravninski zaključek v Larunsu.Vam ta kraj zveni znano? Tu je Roglič leta 2018 slavil svojo drugo etapno zmago na Touru. Tedaj je bil osamljeni napadalec v boju za končno 3. mesto s, zdaj je favorit, ki ima okoli sebe tako močno zasedbo, da si ga nihče ne drzne napasti. Če ima kdo dovolj močne noge in tudi kaj med njimi, da bi ga lahko izzval, je to Pogačar. Po izgubi, ki jo je utrpel tokrat, mu dosti drugega ne preostane …