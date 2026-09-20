Kako je prišlo SP v kolesarstvu v Montreal? Zraven tudi Fifa

Ko se je Montreal pred tremi leti poslovil od sanj o nogometnem mundialu 2026, ki je bil zanj prevelik zalogaj, se je v mestni hiši skoraj isto uro začel pisati drugačen športni scenarij – tak, ki bi lahko dolgoročno preoblikoval podobo kolesarstva v Kanadi. Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo letos zavzelo Mont Royal in bregove reke Sveti Lovrenc, ni zgolj nadomestni projekt, temveč rezultat več kot desetletnega načrtovanja, povezovanja in postopnega grajenja ugleda v svetovni kolesarski hierarhiji, kot kažejo izkušnje z velikima nagradama Québeca in Montreala po letu 2010.

Članek razkriva, kako je zavrnjena nogometna kandidatura sprožila politični preobrat, kaj vse prinaša takšna odločitev za mesto in provinco ter zakaj UCI v Montrealu vidi priložnost, da kolesarski šport zasidra na trgu, kjer kolo še ni samoumeven del vsakdana. Ob tem pa ostaja vprašanje, ali lahko eno prvenstvo res premakne kolesarsko kulturo celotne države.