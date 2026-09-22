Ko ni Tadeja Pogačarja, zgodovino piše Remco Evenepoel

Raketa Remco je spet z nadzvočno hitrostjo zadel svoj cilj. Na SP v Montrealu je osvojil četrto zaporedno mavrično majico v vožnji na kronometer, s tem pa postavljanje zgodovinskih mejnikov v Kanadi morda še ni končano. Na nedeljski cestni dirki, na kateri bi moral poškodovani Tadej Pogačar loviti tretji zaporedni naslov, bo poskušal kot prvi doslej osvojiti mavrični dvojček med profesionalci.

Lani je v Ruandi osvojil zlato in srebro, kar je pred njim uspelo le še Špancema Miguelu Indurainu in Abrahamu Olanu, ki sta si v Kolumbiji leta 1995 razdelila po eno zlato in srebrno kolajno.