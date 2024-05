Ko osvoji tretji Tour, se bo Pogačar vrnil na Giro

V nadaljevanju preberite:

Prireditelji dirke po Italiji so dolgo snubili največja slovenska kolesarska zvezdnika in ju naposled vsakega zase tudi privabili. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta njihov trud poplačala z dvema zaporednima slovenskima zmagama, ki sta k zahodnim sosedom zvabili na tisoče naših navijačev. Direktor Gira Mauro Vegni je kajpak zadovoljen s tem izkupičkom, nas pa je zanimalo, kdaj spet v boju za rožnato majico pričakuje Pogija in/ali Roglo ter kdaj bo ta spet potekal tudi po slovenskih cestah.