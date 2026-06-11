Ko sije sonce, dežujejo prijave na maraton Franja

Pred nami je malodane edini konec tedna, ko na slovenskih cestah gospodarijo kolesarji. Na sporedu je jubilejni, že 45. maraton Franja, s katerim bo pedala spet zavrtelo več kot 6000 udeleženk in udeležencev iz 35 držav. Direktor Gorazd Penko in njegova ekipa urejajo še zadnje podrobnosti, kot vedno pa kolesarke in kolesarje opozarjajo na previdnost na kar sedmih Franjinih trasah.

Spored Franje, ki so mu lani dodali novi zmajev gorskokolesarski izziv, je že utečen. V primerjavi z minulimi leti bodo le uro pozneje kot doslej (ob 17.00), štartali prvi tekmovalci v vožnji na čas na relaciji BTC–Domžale–BTC. Kasnejši začetek in krajšo zaporo cest so si zaželeli na direkciji za ceste. Penko je, da bi jim ustregel, iz sporeda črtal dirki za mladinke in mladince, a je vseeno s težavo ujel novo časovnico.

»Čeprav ne bo mladink in mladincev, imamo v vožnji na čas 233 prijavljenih. To nas je spravilo v zagato. Da bo prvi štart na sporedu ob 17. uri in zadnji ob 20.56, smo morali štartni interval pri ženskah in starejših moških kategorijah skrajšati na 30 sekund,« je Penko izpostavil eno od zadnjih težav, ki jo je moral rešiti pred svojo 25. Franjo v vlogi direktorja.

Predsednik prireditvenega odbora Jože Mermal (levo) in direktor Gorazd Penko proslavljata 45 let maratona Franja. FOTO: Leon Vidic

Kdor je v zadnjih dneh spremljal stanje prijav na vse dogodke 45. Maratona Franja BTC City, je lahko zaznal velik porast. Če je bilo pred dobrim tednom vse skupaj prijavljenih okoli 4500, je danes ta številka že presegla 5500. »Na gorskokolesarski izziv je prijavljenih več trojk kot lani, kar je vsekakor pozitivno, sicer pa zadnje dni dežujejo prijave. Očitno veliko ljudi počaka na zanesljivo vremensko napoved za Franjin konec tedna. To potrjuje, da morajo biti prijave odprte čim dlje. Če bi poslušal nasvete, naj zaradi optimizacije stroškov prijave zapremo januarja, bi bili najbrž v šoku, ker bi imeli najbrž največ 1000 prijavljenih na posamično prireditev,« je razmišljal Penko.

Spored 45. maratona Franja. INFOGRAFIKA: Delo

Največji je družinski maraton

Ta čas je največ kolesarjev, več kot 1700, prijavljenih na mali maraton, a najbolj množična bo gotovo spet udeležba na družinsko-šolskem maratonu. Ta omogoča prijave v zadnjem trenutku. Lani se je družinskega dogodka udeležilo skoraj 2700 kolesark in kolesarjev vseh starosti, vse skupaj pa jih je na 44. Franji pedala vrtelo 6540. Letošnja številka bo, kot kaže, podobna, ob tem pa Franja ohranja svojo mednarodno noto. Še posebej v vožnji na čas, na kateri bo več kot polovica kolesark in kolesarjev iz tujine.

Vrhunec tridnevnega dogajanja bosta kajpak nedeljska mali in veliki maraton, ki sta najbolj dirkaško naravnana. Zato na njunih trasah previdnost ne bo odveč, še posebej na odsekih, kjer potekajo dela. »Vse gre po načrtih, bi pa še enkrat udeležence velikega maratona opozoril na makadamski odsek na prvi serpentini spusta s Kladij.

Družinsko-šolski maraton je lani privabil skoraj 2700 kolesark in kolesarjev vseh starosti. FOTO: Blaž Samec

Na malem maratonu pa imamo delovišče pri Gorenji vasi. Udeležencem obeh ni treba skrbeti za makadam med Povodjem in Gameljnami, saj so ga pri Mestni občini Ljubljana vrhunsko uredili,« je Penko izpostavil nekaj posebnosti na cestah.

Zadnja je ureditev prometa v zaključku. Kolesarji bodo s Kranjčeve ulice v krožišče zapeljali v nasprotni smeri vožnje in nadaljevali na nasprotnem voznem pasu in tako nadaljevali tudi čez krožišče Žale. »Postavili bomo lijake in kolesarje pravočasno usmerili, zato tu ne pričakujem težav,« je še povedal Penko.