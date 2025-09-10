Kolesarji imajo dovolj, usoda Vuelte visi na nitki

Že več kot teden dni propalestinski protesti pretresajo dirko po Španiji in onemogočajo normalno izvedbo. Kolesarji poudarjajo, da imajo protestniki dober razlog za svoje akcije, kljub vsemu pa dirkanje v teh pogojih postaja nemogoče. V 16. etapi so kolesarji šele nekaj minut pred ciljem izvedeli, da bo cilj 8 km nižje od načrtovanega, ker so protestniki blokirali cesto.

Pred štartom 17. etape so tekmovalci glasovali o tem, kako nadaljevati, odločitev je pojasnil Jack Haig: »Sprejeli smo odločitev, da če etapa vnovič ne bo končana po načrtih zaradi protestov, bomo prenehali z dirkanjem in tako bo vse do Madrida. Težko, celo nepošteno je dirkati, če ne veš, kje je ciljna črta. Tako ne bo šlo.« Če se torej danes incidenti nadaljujejo, bi se Vuelta 2025 lahko končala brez zmagovalca, prireditelji pa zaenkrat še ne želijo govoriti o tem, kaj bi se v tem primeru zgodilo.

Haig je poudaril, da bodo glasovali pred vsako etapo posebej, jasno pa je, da takšni dogodki vplivajo na regularnost dirke. Včeraj denimo v pelotonu vse do zadnjega niso vedeli, da je cilj prestavljen, zato Jonas Vingegaard ni mogel izpeljati akcije, ki so jo z moštvom načrtovali.

Protesti so vsak dan bolj številčni in resni. FOTO: Miguel Riopa/AFP

»Trenutno se zdi, da smo le figure na šahovnici v veliki igri, ki se nas sploh ne tiče. Mislim, da nas je v torek vse postalo nekoliko strah, ker so ljudje začeli podirati drevesa na cesto in nam podtikati stvari na asfalt. To lahko resno ogrozi naše zdravje,« je še zaključil Haig.

Prireditelji na čelu z direktorjem Javierjem Guillenom sicer obljubljajo, da plan B ne obstaja in da bo Vuelta šla do Madrida, a mimo volje kolesarjev ne bodo mogli.