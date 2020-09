Kolesarji na dirkališču formule ena

Bern – Mednarodna kolesarska zveza (UCI) bo poskušala septembra izpeljati tudi svetovno člansko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki je bilo sicer po prvotnih načrtih na sporedu od 20. do 27. septembra v Švici v kraju Aigle, kjer je tudi Ucijev sedež. Zaradi pandemije novega koronavirusa bo SP v Imoli v Italiji od 24. do 27. t. m.



Mednarodna zveza je dobesedno na vrat na nos morala poiskati rezervno lokacijo, potem ko so švicarske oblasti pred 20 dnevi javna zbiranja ljudi omejili na največ 1000 oseb zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Švicarski prireditelji so se zato odločili, da prvenstva ne bodo izpeljali, prvenstvo v zelo okrnjeni obliki bodo izpeljali v Imoli v Italiji.



Prilagojen je tudi spored tekmovanj. Izpeljali bodo le dirke v starejših kategorijah. V kategorijah elite v ženski in moški konkurenci bodo pripravili le posamični dirki na čas (kronometer) ter cestni dirki. Kolesarke se bodo v preizkušnji na čas merile 24. septembra, kolesarji 25. septembra, cestni dirki pa bosta 26. in 27. septembra, najprej ženska in nato še moška preizkušnja.



Začetek in konec dirk bo na dirkališču, na katerem potekajo dirke svetovnega prvenstva v formuli 1.