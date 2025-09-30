Kolesarji so prišli iz Ruande, prtljaga še ne

V nadaljevanju preberite:

Z vožnjami na čas v vseh starostnih kategorijah se bo jutri v Franciji začelo kolesarsko evropsko prvenstvo. Od vrhunca svetovnega prvenstva v Ruandi, izjemne zmage Tadeja Pogačarja na cestni dirki, sta minila le dva dneva. Očitno premalo, da bi selitev karavane iz Afrike v Evropo potekala brez zapletov.

»Na poti v Ruando je vse potekalo gladko, na poti nazaj vlada popolna zmešnjava. Kolesarji so prišli, veliko prtljage pa ne. Nekaj je je zamujalo en dan, kolesa Urške Žigart smo na primer prejeli šele včeraj, nekaj kovčkov pa zamuja že več dni,« se je pridušal direktor slovenskih reprezentanc Martin Hvastija, ki je včeraj skupaj z ekipo proučil kronometrsko traso.