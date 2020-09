Kolesarji živeli kot menihi in vojaki, direktor ne

Ljubljana

REUTERS Kolesarski ples v maskah, rumeni Primož Roglič in zeleni Peter Sagan. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Direktor preveč družaben

REUTERS Včeraj se je ob progi zbralo veliko gledalcev, številni so bili brez mask. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

- Vzdušje okoli karavane Toura, v kateri jev 10. etapi prvič kolesaril v rumeni majici, je bilo včeraj napeto že pred štartom, ko je kolesarski svet nestrpno čakal objavo rezultatov testiranj na koronavirus, ki so jih opravili v zadnjih dveh dneh. Še najmanj živčni so bili kolesarji, ki so bržkone že vedeli, da med njimi ni okuženih. Javnost je morala na novico čakati skoraj do poldneva. Prireditelji Toura so jim zaukazali medijski molk do objave uradnega sporočila za javnost.Družbena omrežja pa puščajo bolj kot »mehurčki«, s katerimi preprečujejo širjenje virusa. Prek zadovoljnih objav, kako se vsi odpravljajo na štart, je bilo mogoče razbrati, da koronavirus nikogar še ni prečrtal s seznama sodelujočih. Tik pred štartom je prišlo tudi težko pričakovano sporočilo za javnost in z njim zadrega za organizatorje, ki so kolesarjem zapovedali najstrožje spoštovanje ukrepov.Med 841 opravljenimi testi v zadnjih dveh dneh je bilo nekaj pozitivnih, med njimi po en član osebja ekip Cofidis, AG2R, Ineos in Mitchelton-Scott (zanjo nastopa Luka Mezgec) ter član tehničnega osebja Toura. Konec februarja so ob precej manjšem številu okužb v karavani prekinili dirko po Združenih arabskih emiratih in številne kolesarje, tudi Pogačarja, poslali v dvotedensko karanteno. Zdaj le izločijo okužene, karavana gre naprej.Svojo pot je nadaljevala brez prvega moža dirke. Edini poimenovani med pozitivnimi je bil direktor Toura, ki je pred štartom dal vedeti, da bo domov poslal vse ekipe, v katerih se bosta pojavila dva primera koronavirusa v sedmih dneh. Zdaj je moral domov on in to za vsaj sedem dni, med katerimi je vodenje dirke prevzel»Za teden dni bom zapustil dirko in odšel v karanteno. Storil bom, kar mora storiti vsak francoski zaposleni v takšnem primeru,« je dejal Prudhomme, ki je pred štartom dirke opravil že tri testiranja na koronavirus, tako 6. kot 20. in 27. avgusta je bil negativen. V stik z virusom je torej prišel v času dirke, ki se je 29. avgusta začela v Nici. Okužbo je pripisal številnim družabnim dogodkom, ki se jih mora udeležiti kot šef Toura. Ni pa ga začudilo, da med kolesarji ni bilo pozitivnih primerov: »Kolesarji že dva tedna živijo kot menihi in vojaki.«»Zdaj bom Tour spremljal po televiziji, to mi ni uspelo že 15 let,« pa se zdi, da si asimptomatični Prudhomme, ki karavano Toura vodi od leta 2007, z okužbo ne beli pretirano las, čeprav bo vplivala na delo francoske vlade. Skupaj z njim je namreč v spremljevalnem avtomobilu 8. etapo v Pirenejih v soboto spremljal tudi predsednik vlade. Iz njegovega urada so sporočili, da bo opravil test, in zatrdili, da sta direktor dirke in predsednik vlade med druženjem upoštevala vse predpisane zaščitne ukrepe.Francoski predsednikpa je napovedal, da bodo za danes predvideno tedensko srečanje njegovega kabineta iz previdnosti zamaknili ali pa ga izvedli prek videokonference. »Vsega tega, kar zahtevamo od naših državljanov, se držimo tudi sami,« je še pribil Macron in za petek napovedal zaostrovanje ukrepov proti širjenju koronavirusa v Franciji, kjer so včeraj potrdili 4.203 nove primere. Koliko jih bodo na Touru ob naslednjem testiranju prihodnji ponedeljek?