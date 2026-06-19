Kolesarska dirka bo zaprla štajerske ceste: preverite ure zapor

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V petek, 19. junija, bodo zaradi kolesarske oziroma cestne dirke med 11.20 in 15.20 na širšem območju Štajerske in Celja vzpostavljene občasne zapore cest. Te bodo vplivale na promet na relaciji Maribor–Slovenska Bistrica–Oplotnica–Zreče–Vojnik–Celje–Laško, v središču Celja pa bodo uvedene tudi daljše popolne zapore.
Promet bo na posameznih odsekih zaprt v naslednjih časovnih intervalih:
V središču Celja bodo na območju cilja etape vzpostavljene popolne zapore cest med 12.00 in 17.00.
Popolna zapora bo veljala na Ljubljanski cesti (od Gledališkega trga do Trga celjskih knezov), na Trgu celjskih knezov, Prešernovi ulici, Razlagovi ulici (od Hotela Evropa do Pleteršnikove ulice) ter na Pleteršnikovi ulici.
Organizatorji voznike pozivajo k upoštevanju zapor in pravočasnemu načrtovanju poti.
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