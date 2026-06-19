Kolesarska dirka bo zaprla štajerske ceste: preverite ure zapor

V petek, 19. junija, bodo zaradi kolesarske oziroma cestne dirke med 11.20 in 15.20 na širšem območju Štajerske in Celja vzpostavljene občasne zapore cest. Te bodo vplivale na promet na relaciji Maribor–Slovenska Bistrica–Oplotnica–Zreče–Vojnik–Celje–Laško, v središču Celja pa bodo uvedene tudi daljše popolne zapore.

Današnje zapore cest zaradi dirke po Sloveniji. Foto Info pot

Časovni potek zapor na trasi

Promet bo na posameznih odsekih zaprt v naslednjih časovnih intervalih:

Maribor–Radvanje–Hoče–Fram: med 11.20 in 11.55

Fram–Slovenska Bistrica: med 11.40 in 12.10

Slovenska Bistrica–Oplotnica–Zreče: med 12.00 in 12.45

Zreče–Koroška vas–Planina na Pohorju: med 12.20 in 12.55

Planina na Pohorju–Loška Gora–Zabork–Stranice: med 12.40 in 13.15

Stranice–Frankolovo–Vojnik: med 13.00 in 13.35

Vojnik–Šmartno v Rožni dolini–Lopata–Celje: med 13.10 in 14.00

Celje–Laško–Celjska koča–Celje: med 13.40 in 15.15

Zapora v središču Celja

V središču Celja bodo na območju cilja etape vzpostavljene popolne zapore cest med 12.00 in 17.00.

Popolna zapora bo veljala na Ljubljanski cesti (od Gledališkega trga do Trga celjskih knezov), na Trgu celjskih knezov, Prešernovi ulici, Razlagovi ulici (od Hotela Evropa do Pleteršnikove ulice) ter na Pleteršnikovi ulici.

Organizatorji voznike pozivajo k upoštevanju zapor in pravočasnemu načrtovanju poti.