Kolesarska sedmerica združila moči za žrtve poplav

V primeru katastrofalnih dogodkov Slovenci znamo stopiti skupaj, kar se odraža na vseh ravneh družbe, nobena razlika niso niti profesionalni športniki. Vseh sedem slovenskih kolesarjev, ki dirkajo med elito, s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem na čelu, bo prispevalo svoje podpisane drese na dobrodelno dražbo.

V licitaciji lahko sodelujete tudi vi in si priborite podpisane drese kolesarjev, predvsem pa je akcija pomembna, ker bo šel celoten izkupiček za pomoč prizadetim v katastrofalnih poplavah v Sloveniji. V akciji ob Rogliču in Pogačarju sodelujejo še Jan Tratnik, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Domen Novak in Luka Mezgec.

Med kolesarji sta doslej denarno pomoč rojakom, ki so jih prizadele katastrofalne poplave, že ponudila Mohorič in Pogačar. Prvi je vso denarno nagrado (24.495 evrov) z dirke po Poljski, na kateri je zmagal, namenil prizadetim prek svoje fundacije, Pogačar pa bo na Kongresnem trgu prihodnji teden (23. avgusta) za vsak selfi z navijači prispeval po 10 evrov in jih dodal začetni donaciji 10.000 evrov.

