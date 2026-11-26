Kolesarska zveza Slovenije je na Večeru zvezd predstavila film o evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki sta ga oktobra gostila Ljubljana in Šenčur. Projekcija je sledila uvodnima nagovoroma predsednika zveze Andraža Vehovarja in predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Bobinca.

Ljudje, brez katerih dogodek ne bi bilo tako dobro organiziran, so se spomnili najlepših trenutkov evropskega prvenstva. Vseh zahtevnih priprav, pa nato padca Tadeja Pogačarja na Vuelti, pa konca kariere Luke Mezgeca in obiska najboljšega kolesarja sveta.

Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je v filmu govoril o tem, kako se je v avtomobilu s Tadejem Pogačarjem in Urško Žigart peljal čez Možjanco. »Voznik avtomobila je bil objokan, Urška je bila objokana, česta takšnega res še nisem doživel,« je med drugim povedal srebrni olimpijec izpred trideset let.

Na šestdnevnem prvenstvu sta se obe članski cestni dirki začeli v Ljubljani, o naslovih pa so odločali zaključni krogi z vzponom na Možjanco in ciljem v Šenčurju. Ta je gostil tudi kronometre. Na zadnji dan prvenstva je Primož Roglič v posamični vožnji na čas osvojil naslov evropskega prvaka – vsem, ki so se dolge mesece in tedne trudili pri organizaciji, se je takrat, na tisto sredo, odvalil kamen od srca. Marsikdo je zajokal, tudi nebo (vreme je zdržalo ravno do cilja zadnje dirke).

Film se je ob vseh dirkah tako posvetil tudi ljudem, ki so prvenstvo pripravili v kratkem času, in generacijam, ki so skozi desetletja gradile slovensko kolesarstvo, so zapisali pri zvezi. Objavljen je na njihovem kanalu na youtubu.