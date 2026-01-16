  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    V boj za predsednika Kolesarske zveze Slovenije dva kandidata

    Neuradno se bosta za mesto predsednika pomerila dva kandidata, pred katerima je verjetno največji projekt v zgodovini slovenske kolesarske zgodovine.
    Slovenska kolesarska reprezentanca je med najboljšimi, zato bo evropsko prvenstvo pravi spektakel. FOTO: Sprint Cycling/KZS
    Galerija
    Slovenska kolesarska reprezentanca je med najboljšimi, zato bo evropsko prvenstvo pravi spektakel. FOTO: Sprint Cycling/KZS
    Matic Rupnik
    16. 1. 2026 | 16:45
    A+A-

    Znana sta kandidata za predsednika Kolesarske zveze Slovenije. Na volilni seji skupščine, ki bo v prostorih kolesarske zveze ptoekala na zadnji januarski dan, se bosta po naših neuradnih informacijah za mesto prvega moža zveze udarila zdajšnji vršilec dolžnosti predsednika Pavel Marđonović in Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska. 

    image_alt
    Primož Roglič bo na razburljivi trasi lovil najlepšo lovoriko v karavani

    Marđonović je leta 2021 kot predsednik zveze nasledil zdaj že pokojnega Tomaža Grma, v svojem mandatu pa je veliko prispeval k organizaciji evropskega prvenstva, ki ga bo letos jeseni gostila Slovenija. Prav tako je bil eden glavnih pri pogajanjih o morebitnem velikem štartu dirke po Franciji leta 2029 na slovenskih tleh. 

    Na drugi strani je njegov močen protikandidat Ivan Šmon, ki je že eden glavnih podpornikov kranjskega košarkarskega kluba, obenem pa je Elektro Gorenjska tudi eden od sponzorjev tamkajšnjega kolesarskega kluba. Predsednikovanje krovni kolesarski zvezi je v zlati eri tega športa pri nas velika čas, a obenem prinese veliko odgovornosti in pritiska.

    Pavel Marđonović s Tadejem Pogačarjem. Jure Eržen/Delo
    Pavel Marđonović s Tadejem Pogačarjem. Jure Eržen/Delo

    Dosedanji predsednik, že pred delovanjem na zvezi je bil aktiven v gorskem kolesarstvu in ciklokrosu, ni pustil slabega vtisa, a tudi na prejšnjih volitvah so se predstavniki klubov in funkcionarji raje odločili za svežo kri. 

    Na volilni seji skupščine konec meseca bodo odgovorni izbrali tudi druge organe zveze in vodje posameznih odborov za cestno in gorsko kolesarstvo, BMX ter odbora za množičnost in rekreacijo. Tudi v letu 2026 zvezo čakajo veliki projekti, ki jim seveda prednjači domače evropsko prvenstvo. Poleg tega se v svoj stari termin sredi junija vrača dirka po Sloveniji, v Kranju pa bomo letos prvič lahko spremljali dirko kategorije 1.1, kar pomeni, da bi lahko bile na štartu tudi največje ekipe na svetu. 

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Tirreno-Adriatico

    Primož Roglič bo na razburljivi trasi lovil najlepšo lovoriko v karavani

    Znana je trasa 61. dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri bo praviloma nastopil tudi Primož Roglič.
    Matic Rupnik 16. 1. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Nova sezona

    Pogačar bo kraljeval, ločena Roglič in Evenepoel brez možnosti

    Luka Mezgec kljub odmevnim prestopom ne pričakuje velikih zasukov v sezoni 2026, ki se začenja v Avstraliji.
    Miha Hočevar 14. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogi challenge

    Pogačarjev izziv bo tokrat tridnevni dogodek, namenjen vsem navijačem

    Ekipa prvega kolesarja sveta že planira drugo izvedbo dogodka »Pogi challenge«, ki bo tokrat trajal kar tri dni in bo namenjen slehernemu navijaču.
    Matic Rupnik 10. 1. 2026 | 19:49
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Poraba elektrike

    Nov rekord v konici odjema elektrike v Sloveniji

    Sneg je 8. januarja prekril tudi sončne elektrarne, temperature pa so padle.
    15. 1. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Več iz teme

    Kolesarska zveza SlovenijeSlovenijakolesarstvovolitvepredsednikPavel MarđonovićKranjpredsedniške volitve

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

         V živo: Bodo Slovenci preskočili Črno goro?

    Ob 18. uri se bo v Oslu začela tekma med Slovenijo in Črno goro na evropskem prvenstvu v rokometu.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Mesec vztraja pri 1000 evrih minimalne plače

    Socialni dialog: Določanje najnižje vrednosti plačila za polni delovni čas je po zakonu povsem v rokah ministra za delo.
    Barbara Hočevar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Težave platforme

    Muskovo omrežje X se je znova sesulo

    Na tisoče uporabnikov po svetu poroča o nedelovanju družbenega omrežja X.
    16. 1. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Mesec vztraja pri 1000 evrih minimalne plače

    Socialni dialog: Določanje najnižje vrednosti plačila za polni delovni čas je po zakonu povsem v rokah ministra za delo.
    Barbara Hočevar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Težave platforme

    Muskovo omrežje X se je znova sesulo

    Na tisoče uporabnikov po svetu poroča o nedelovanju družbenega omrežja X.
    16. 1. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo