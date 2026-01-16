V boj za predsednika Kolesarske zveze Slovenije dva kandidata

Znana sta kandidata za predsednika Kolesarske zveze Slovenije. Na volilni seji skupščine, ki bo v prostorih kolesarske zveze ptoekala na zadnji januarski dan, se bosta po naših neuradnih informacijah za mesto prvega moža zveze udarila zdajšnji vršilec dolžnosti predsednika Pavel Marđonović in Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska.

Marđonović je leta 2021 kot predsednik zveze nasledil zdaj že pokojnega Tomaža Grma, v svojem mandatu pa je veliko prispeval k organizaciji evropskega prvenstva, ki ga bo letos jeseni gostila Slovenija. Prav tako je bil eden glavnih pri pogajanjih o morebitnem velikem štartu dirke po Franciji leta 2029 na slovenskih tleh.

Na drugi strani je njegov močen protikandidat Ivan Šmon, ki je že eden glavnih podpornikov kranjskega košarkarskega kluba, obenem pa je Elektro Gorenjska tudi eden od sponzorjev tamkajšnjega kolesarskega kluba. Predsednikovanje krovni kolesarski zvezi je v zlati eri tega športa pri nas velika čas, a obenem prinese veliko odgovornosti in pritiska.

Pavel Marđonović s Tadejem Pogačarjem. Jure Eržen/Delo

Dosedanji predsednik, že pred delovanjem na zvezi je bil aktiven v gorskem kolesarstvu in ciklokrosu, ni pustil slabega vtisa, a tudi na prejšnjih volitvah so se predstavniki klubov in funkcionarji raje odločili za svežo kri.

Na volilni seji skupščine konec meseca bodo odgovorni izbrali tudi druge organe zveze in vodje posameznih odborov za cestno in gorsko kolesarstvo, BMX ter odbora za množičnost in rekreacijo. Tudi v letu 2026 zvezo čakajo veliki projekti, ki jim seveda prednjači domače evropsko prvenstvo. Poleg tega se v svoj stari termin sredi junija vrača dirka po Sloveniji, v Kranju pa bomo letos prvič lahko spremljali dirko kategorije 1.1, kar pomeni, da bi lahko bile na štartu tudi največje ekipe na svetu.