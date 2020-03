Kolesarska zveza Uci zanikala, da se bo Giro začel 29. maja

Pariz - V mednarodni kolesarski zvezi Uci so zanikali poročila, da naj bi dirko po Italiji zamaknili za zgolj 20 dni in da naj bi se po novem začela 29. 4., in ne 9. 5. Odgovorni v tem športu še niso sprejeli dokončne odločitve, vendar pa, kot je omenil tudi predsednik zveze David Lappartient, obstaja možnost, da bi bil Giro jeseni.



Krovna svetovna federacija za kolesarski šport je zaradi izbruha pandemije covida-19 do konca aprila odpovedala vsa kolesarska tekmovanja pod svojim okriljem. Med odpovedanimi so največje kolesarske enodnevne dirke, spomladanske klasike, Pariz-Roubaix, Valonska puščica, dirka Liege–​Bastogne–Liege in Amstel Gold.



Že prej so bile odpovedane dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, Strade Bianche, Milano–San Remo, dirki po Siciliji in Baskiji, dirka po Flandriji, dirka po Romandiji.

Skrajšan krog po Italiji

Med prizadetimi dirkami je tudi prva od največjih tritedenskih dirk na sporedu kolesarske sezone, veliki italijanski krog. Za dodatno zmedo je poskrbel nizozemski novinar Raymond Kerckhoffs, ki je v svojem komentarju zapisal, da je »dobil potrditev, da podjetje RCS Sport skupaj z oblastmi v Italiji zelo skrbno pripravlja načrt, da Giro izpeljejo z začetkom v petek, 29. maja«.

Po njegovem mnenju bi tako lahko tritedensko dirko v celoti izpeljali po Italiji, uvodne etape, tako imenovane Grande Partenza, pa bi bile v Budimpešti leta 2021.

»V sodelovanju z organizatorjem, podjetjem RCS, iščemo termin za Giro, nedvomno za jesen,« je dejal predsednik Ucija. »Trenutno se pogovarjamo o tem, da bi dirko po Italiji izpeljali lokalno omejeno, s spremenjenimi etapami in tudi verjetno v skrajšani dolžini, kot je bilo sprva načrtovano,«" je omenil prvi mož kolesarstva.

Hkratne dirke

Lappartient je še dejal, da proučujejo možnosti za sprostitev pravil, s čimer bi omogočili sočasno izpeljavo več dirk v okviru svetovne serije, kar pomeni, da bi se te dirke lahko pokrivale. Sezono cestnih dirk najvišje ravni pa želijo podaljšati do 1. novembra.



Ob tem so v Uciju še enkrat zagotovili, da najelitnejše dirke Grand Tour ne bodo izrinile za jesenski čas že načrtovanih dirk, ki bodo ostale na koledarju. Dirka po Lombardiji je predvidena za 10. oktober, medtem ko je finale sezone svetovne serije, dirka po Guangxiju na Kitajskem, trenutno predviden za čas od 15. do 20. oktobra. Za zdaj dirki po Franciji in Španiji, Tour in Vuelta, ostajata na koledarju v skladu s prvotnimi načrti.