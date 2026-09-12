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Kolesarske zarote: motorji, helikopterji in nedrčki

Tudi Rogličev športni direktor pravi, da so prireditelji pomagali Masu, ki pa je vseeno najmočnejši.
Primož Roglič je v vožnji na čas pridobil manj od pričakovanj. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
Galerija
Primož Roglič je v vožnji na čas pridobil manj od pričakovanj. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
Miha Hočevar
12. 9. 2026 | 05:00
5:22
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Malokateri del naših življenj je imun na teorije zarote, ki jih je zlahka širiti po družbenih omrežjih. To velja tudi za kolesarstvo, v katerem je še posebej lahko širiti bolj kot ne neutemeljene obtožbe. Bodisi ko gre za uporabo prepovedanih substanc bodisi za druge oblike nepoštene pomoči. Na spletni zatožni klopi se je znašel tudi Enric Mas (Movistar), ki naj bi na domačih cestah kronometer življenja odpeljal s pomočjo zavetrja spremljevalnih vozil.

»Prizor s te fotografije zame ni nov. Gre le za ujet trenutek, vendar je to nekaj, česar ne maram videti in za kar ne bi pričakoval, da se bo zgodilo leta 2026,« je povedal Sven Vanthourenhout, športni direktor pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe Primoža Rogliča.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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