Kolesarskega kluba Adria Mobil ne bo več, kaj bodo storili v Novem mestu?

Kolesarski klub Adria Mobil je ostal brez glavnega sponzorja. Proizvajalec počitniških vozil se po dveh desetletjih poslavlja od ekipe, ki je zdaj pred veliko preizkušnjo. Primož Roglič, Jani Brajkovič, Marco Haller, Marko Kump, Dušan Rajović, Domen Novak, Gal Glivar, Jakob Omrzel, Žak Eržen, Fran Miholjević in Anže Ravbar so kolesarji, ki so se pred odhodom med elito kalili prav v novomeškem klubu.

V novinarskih krogih se je o odhodu legendarnega sponzorja šušljalo že med dirko po Sloveniji, Bogdan Fink pa je v pogovoru za STA povedal, da je bilo že kmalu po slovenski pentlji jasno, da morajo na Dolenjskem iskati novega pokrovitelja.

»V kolesarstvu so bili aktivni že preden so postali nosilno ime novomeškega kluba, takrat ko je Andrej Hauptman leta 2001 osvojil prvo odličje na svetovnem prvenstvu za Slovenijo. Tudi dirka po Sloveniji brez njih ne bi mogla biti na ravni, na kateri je danes. Tudi z njihovo pomočjo se je namreč odprla pot do sodelovanja z Eurosportom in še kaj,« je povedal Fink.

Bogdan Fink je dirko po Sloveniji dvignil na zelo visok nivo, a s podporo Adrie Mobil bi šlo težko. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Zaradi pomanjkanja sponzorjev je v preteklosti propadlo že veliko klubov, sploh takšnih, ki že prej niso imeli veliko sredstev. Glede na to, koliko izjemnih kolesarjev so spravili skozi svoje vrste, bi bilo zelo slabo, da bi izginili s športnega zemljevida »Gotovo bomo morali skrčiti delovanje. Kar je najpomembneje, pri mladih bomo ostali na bolj ali manj enakem obsegu kot sedaj,« je za STA še dejal Fink.

»Seveda se pogovarjamo z nekaterimi velikimi igralci, podjetji in tudi drugimi, ampak v tem trenutku je še prezgodaj govoriti, v katero smer gremo. Če želiš biti konkurenčen, moraš imeti najboljšo opremo in podporo, na našem trgu z zgolj dvema milijonoma ljudi pa nismo zanimivi za velike opremljevalce.« je dodal.

Adria Mobil je bila v zadnjih letih tudi glavni pokrovitelj dirke po Sloveniji, letos se jim je sicer pridružila tudi Slovenska turistična organizacija. Manjko glavnega sponzorja pa ne bo vplival na izvedbo dirke, ki se po enem letu spet vrača v stari termin.

V rdeče-mordem dresu je prve profesionalne zmage v karieri dosegal tudi Primož Roglič, med drugim je bil zadnji kolesar Adrie Mobil, ki je dobil dirko po Sloveniji. FOTO: Delo

»Dirka nikakor ni ogrožena, bomo pa morali morda narediti malce drugačno strukturo sodelovanja med klubom in dirko. Znova imamo naš prejšnji termin, kar je pozitivno za nas in že pripravljamo vse za dirko. Ni bojazni, da dirke ne bi bilo,« miri Fink.

Zakaj kontinentalne ekipe propadajo?

Pred leti so brez članske ekipe ostali tudi v Novi Gorici, kjer so se v kolesarskem klubu mebloJOGI posvetili zgolj razvoju mladih kolesarjev in kolesark. V zadnjih letih so v svetovno serijo spravili Matevža Govekarja in Romana Ermakova, zdaj je v podmladek Visme-Lease a Bike odšel še Maks Olenik.

Eno zadnjih velikih zmag Adrie Mobil je leta 2022 z zmago na državnem prvenstvu dosegel Kristijan Koren. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Kontinentalne ekipe, torej tretjeligaška moštva, propadajo zaradi dveh glavnih razlogov. Najprej so tu dirke, kot je denimo dirka po Sloveniji. Pred leti tam ni bilo toliko ekip svetovne serije, zato so se za dobre rezultate lahko borili tudi kolesarji novomeške Adrie Mobil. Zdaj, ko na slovenskih cestah nastopajo tudi najboljše ekipe na svetu, se fantje ne morejo več dokazovati na tekmovanjih, ki jih lahko spremljamo na največjih televizijskih hišah.

To je seveda dobro za dirko samo, a po drugi strani predstavlja konkretno težavo kolesarjem, ki se morajo potem dokazovati na preizkušnjah, ki niso tako medijsko izpostavljene.

V minulem dresu je pri Novomeščanih blestel izvrstni špritner Marko Kump, ki je zadnjih par sezon opravljal vlogo športnega direktorja članske ekipe. FOTO: Jure Eržen/Delo

Omeniti pa gre še razvojne ekipe. Pred nekaj leti še nobena zasedba iz svetovne serije ni imela svojega podmladka, zdaj pa ga ima takorekoč vsaka. Te razvojne ekipe podpisujejo zelo mlade in talentirane fante, ki potem relativno hitro zapustijo svoje matične klube in odidejo v svet.

Če bi Jakob Omrzel na primer dirkal deset let nazaj, bi prvih nekaj sezon namesto v podmladku Bahrain Victoriousa preživel v Adrii Mobil, za katero bi dosegal izjemne rezultate, njihovi sponzorji pa bi bili tako precej srečnejši. Žal se tudi tekmovalno kolesarstvo spreminja, a ne v pravo smer. Preprosto ni prav, da Slovenija v letu, ko gosti evropsko prvenstvo in ko VN Kranja postaja profesionalna dirka, izgublja najboljšo ekipo v zgodovini države.

Upamo, da bodo kolesarji novomeškega kluba dobili nove delodajalce, oziroma da moštvo dobi novega pokrovitelja. To si fantje in dekleta, ki že dolgo let neumorno prispevajo k delovanju kluba, tudi zaslužijo.