Kolesarski dan presežkov: Roglič opravil nalogo, Eržen odličen v Belgiji

Mladi slovenski kolesar Žak Eržen je na belgijski enodnevni dirki Scheldeprijs zasedel peto mesto, kar je njegov najbolj odmeven rezultat v sezoni na izrazito sprinterski preizkušnji, s katero se je zaključila sezona klasik v Belgiji. Na 205,2 kilometra dolgi dirki od Terneuzna do Schotna je bil v ciljnem sprintu hitrejša le četverica tekmecev, zmagal pa je Belgijec Tim Merlier, ki je prišel do tretje zaporedne zmage na tej dirki. Pred Erženom so končali še Pavel Bittner, Emilien Jeannière in dobri znanec s slovenskih cest Dušan Rajović.

Za Eržena je to nov pomemben korak v preboju med člansko elito. Scheldeprijs velja za eno najbolj specializiranih sprinterskih dirk v koledarju, zato je uvrstitev med peterico v konkurenci uveljavljenih hitrih kolesarjev zgovoren dosežek. Eržen je za 5. mesto prejel tudi 100 UCI točk.

Na dirki po Baskiji je medtem Primož Roglič po treh etapah trdno v boju za skupni vrh. Danes so bili na vrsti ubežniki, za zmago se je nekaj časa boril tudi Gal Glivar, etapno slavje je na koncu pripadlo Axlu Laurancu iz vrst Ineosa. Roglič je brez težav opravil nalogo in v cilj prišel ob boku Paula Seixasa.

V skupnem seštevku je Roglič po treh dneh drugi in za vodilnim Seixasom zaostaja minuto in 59 sekund, tik za njim pa je moštveni kolega Florian Lipowitz. Za slovenski tabor je pomembno predvsem to, da je Roglič v ospredju že zgodaj v tednu, dirka pa se šele preveša v odločilne gorske dneve, kjer bo imel precej več prostora za napad na skupno zmago.