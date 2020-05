Kolesarski spektakli od avgusta do novembra

Madrid

Tadej Pogačar, tretjeuvrščeni na lanski Vuelti, ohranja visoke cilje.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Mednarodna kolesarska zveza (UCI) bo v torek objavila spremenjen koledar sezone 2020 za svetovno serijo, v kateri se bodo dirke po Španiji in Italiji ter nekatere druge velike kolesarske preizkušnje prekrivale, poroča španski športni časnik As.Po navedbah omenjenega vira so se pri UCI odločili zadržati jedro sezone v svetovni seriji in jo stisniti v tri mesece in pol z začetkom 1. avgusta na klasiki Strade Bianche po odsekih italijanskih makadamskih cest.Teden dni pozneje sledi prva od velikih klasik Milano-San Remo, pred začetkom dirke po Franciji pa bosta za pripravo kolesarjem na voljo dirka po Poljski in kriterij Dauphine, ki bosta med 5. in 9. oziroma 12. in 16. avgustom. Dirka po Franciji se bo med 29. avgustom in 20. septembrom prekrivala z etapno dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, ki služi kot priprava na dirko po Italiji, takoj po koncu Toura pa bo na sporedu SP v kolesarstvu v Švici s kronometrom 23. septembra in cestno preizkušnjo štiri dni pozneje.Med 3. in 25. oktobrom bo na sporedu Giro, 20. oktobra, torej še pred koncem italijanske pentlje, pa se bo začela dirka po Španiji, kjer sta slovenska kolesarska asalani zasedla prvo in tretje mesto. Končala se bo 8. novembra, torej en teden po koncu klasike Pariz-Roubaix. Med dirkama po Italiji in Španiji bodo na vrsti še sicer spomladanske klasike Liege-Bastogne-Liege (4. oktober), dirka Amstel Gold (10. oktober), Gent-Wevelgem (11. oktober) in dirka po Flandriji (18. oktober). Sezona svetovne serije se bo končala 14. novembra s klasiko po Lombardiji.Državna prvenstva v vožnjah na čas in cestnih preizkušnjah bodo predvidoma med 23. in 25. avgustom, kako bodo vključili dirke nižjega razreda, pa pri Asu niso razkrili. Na dokončno potrditev koledarja bo treba počakati do 5. maja.