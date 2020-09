FOTO:Kolesarski svet se že klanja Primožu I., kralju 107. Toura

La Roche-sur-Foron

REUTERS Michal Kwiatkowski (desno) in Richard Carapaz sta z dvojno etapno zmago rešila čast Ineosa. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Zaupen pogovor

REUTERS Tadej Pogačar bo osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, na dosegu pa ima še vedno tudi pikčasto majico kralja gora. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

- Toura še ni konec, vendar se po 18. etapi zdi, da lahko samo še nekaj zelo nepredvidenegaprepreči nedeljsko zmagoslavje v Parizu. Slovenski kapetan ekipe Jumbo Visma je odkljukal še zadnjo nevarnejšo gorsko preizkušnjo in bo v jutrišnji vožnji na čas v 20. etapi branil 57 sekund prednosti pred rojakomZadnji dan v Alpah je ekipa Ineos, nesporna vladarica Toura od leta 2012, vendarle rešila svojo čast na letošnji dirki, ki jo je predčasno končal branilec lanske zmagesta se s pobegom malodane od štarta 175 km dolge preizkušnje čez pet zahtevnih gorskih ciljev odpeljala do dvojne etapne zmage. Kwiatkowskemu je pripadla krstna etapna zmaga na Touru, Carapazu, ki je med pobegom pobral veliko točk na gorskih ciljih, pa pikčasta majica kralja gora, ki jo je včeraj nosil Pogačar.Vendar je precej več pozornosti kot bratski objem kolesarjev Ineosa na ciljni črti pritegnilo dogajanje za njima. Tam se je odvijala zadnja alpska bitka za vrh v skupnem seštevku in taktična podoba je bila pričakovana. Rogličeva Jumbo Visma je imela vseskozi vse pod nadzorom. Tudi na zadnjem kategoriziranem klancu na Glieres, na katerem je napadel(Bahrain McLaren), 7. v skupnem seštevku z zaostankom 3:27 za rumeno majico. Zato se Rogličev črno-rumeni vlak ni takoj zganil. Je pa v ospredje poslal neuničljivega, ki je Španca držal na varni razdalji. Pred vrhom je skočil še Pogačar, vendar se ni mogel oddaljiti od Rogliča.Na poti proti 25 km oddaljenem cilju je nato tempo popustil, pomočniki so se vračali v ospredje, tudi van Aert, ki ga je Roglič na ciljni ravnini poslal v šprint, da je zasedel etapno 3. mesto in pobral 4 odbitne sekunde, ki so bile še na voljo. Pogačarja so zamikale, vendar je bil Belgijec premočan, naposled tudi Roglič, tako da je 30-letni Kisovčan končal na 4. mestu, 21-letni Komendčan pa na 5.»Z ekipo smo vseskozi nadzirali položaj, za nami je dober dan, zdaj pa je še en dan manj do Pariza,« je Roglič na novinarski konferenci odgovarjal podobno kot minule dni. Vprašanja pa so bila nekoliko drugačna, že namenjena zmagovalcu Toura. »Ali imam med dirko čas uživati? Poskušam, da bi bilo tako, vendar bo več časa za to po dirki, zdaj moramo ostati še zbrani,« je Roglič opozoril, da še ni na ciljni črti.Ob tem pa ni želel razkriti, kaj je dejal Pogačarju, ko ga je po zadnjem vzponu med vožnjo potrepljal po rami in z njim izmenjal nekaj besed. »Ne spominjam se, kaj sem mu rekel, nič posebnega,« se tudi po več novinarskih poskusih ni dal Roglič, enako diskreten je bil Pogačar.»Nič ni rekel, oba sva bila zadovoljna, da se nama ni nič zgodilo na makadamu, kjer bi lahko zašla v težave,« je dejal »Pogi«, ki se je, kot kaže, sprijaznil z 2. mestom v skupni razvrstitvi.»Razlika je zdaj prevelika, da bi še lahko računal na rumeno majico. Če bi imel Primož zelo slab dan in jaz zelo dobrega, bi se lahko še kaj zgodilo. Če me bodo noge dobro nosile, si bom pa vsaj zagotovil 2. mesto, morda tudi pikčasto majico,« je Pogačar opozoril na še odprto bitko za naziv kralja gora, v kateri ima Carapaz pred njim le 2 točki prednosti. Pomembnejša bo kajpak zadnja bitka v skupnem seštevku, pred katero ima Roglič 57 sekund prednosti pred Pogačarjem in 1:27 pred Miguelom Angelom Lopezom. Zdi se, da je parada slovenskih šampionov na Elizejskih poljanah že za naslednjim ovinkom …