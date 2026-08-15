Kolesarski svet žaluje za nesrečnim Tarlingom, pojasnila še ni

Tragična smrt komaj 19-letnega britanskega kolesarja Finlayja Tarlinga je pretresla Portugalsko in ves kolesarski svet. Mladi Valižan je umrl po hudi nesreči med osmo etapo dirke po Portugalski, od njega pa se poslavljajo kolesarji, ekipe in najvišji predstavniki portugalske države.

Tarling, član razvojne ekipe NSN Development Team in mlajši brat britanskega kolesarskega zvezdnika Joshue Tarlinga, je umrl v petek med etapo od Melgaça do Fafeja. Po doslej objavljenih informacijah je približno na polovici etape trčil v vozilo, ki ni bilo del organizacije dirke in naj bi zapeljalo na traso. Natančne okoliščine tragedije pristojni organi še preiskujejo.

Organizatorji so etapo po nesreči najprej nevtralizirali, nato pa dirko dokončno odpovedali. Rezultatov in podelitve na cilju ni bilo.

»Njegova smrt je užalostila vso državo«

Finlay Tarling. Foto NSN Cycling

Na tragedijo se je odzval portugalski predsednik, ki je izrazil »globoko žalost« zaradi smrti mladega kolesarja. »Pri 19 letih se je Finlay Tarling podal na cesto, predan športu, ki ga je ljubil in mu služil s častjo. Njegova smrt je užalostila glavnino, dirko in državo, ki ga je gostila,« so zapisali v predsednikovem uradu.

Predsednik je izrekel sožalje Tarlingovi družini, njegovim moštvenim kolegom in celotni kolesarski skupnosti ter podprl odločitev organizatorjev dirke, da po tragediji ustavijo tekmovanje. Oglasil se je tudi portugalski premier Luís Montenegro. »To je novica, ki nas je globoko pretresla. V imenu portugalske vlade izrekam iskreno sožalje njegovi družini, ekipi in celotni kolesarski karavani,« je sporočil.

Prihodnost je imel še pred seboj

Predsednik Mednarodne kolesarske zveze David Lappartient je poudaril predvsem Tarlingovo mladost. »Pri komaj 19 letih je bil Finlay mlad kolesar, ki je imel pred seboj vso prihodnost. Njegova izguba je velika tragedija za njegovo družino, moštvene kolege in celotno kolesarsko skupnost.«

Še posebej čustven je bil odziv britanske kolesarske zveze. Njen direktor za vrhunski šport Stephen Park je Tarlinga opisal kot izjemno nadarjenega kolesarja, zvestega moštvenega kolega in odličnega mladeniča.

»Vsi pri British Cyclingu smo strti zaradi tragične smrti Finlayja Tarlinga. Fin je bil nadarjen kolesar z izjemno prihodnostjo pred seboj, zvest ekipni kolega in predvsem izjemen mladenič. V teh tragičnih trenutkih smo v mislih z njegovimi starši in bratom Joshem,« je sporočil Park.