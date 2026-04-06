Roglič pokazal mišice, premagal tudi sokapetana

Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) je zmagovalec prve etape dirke po Baskiji. Na kronometru je postavil čas 17:09. Drugo mesto je osvojil njegov rojak Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers), tretji pa je bil Avstrijec Felix Grossschartner (UAE Team Emirates). Slovenski kolesar Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zasedel četrto mesto.

Seixas je bil prvi, ki je ob prihodu v cilj 13,9 km dolge proge prehitel slovenskega kolesarskega asa, saj je bil od njega hitrejši za 28 sekund. Drugouvrščeni Vauquelin je za svojim rojakom zaostal za 23 sekund, medtem ko je bil Avstrijec Grossschartner počasnejši za 27 sekund.

Povprečna hitrost zmagovalca je bila 48,3 km/h, s čimer je dokaj prepričljivo ugnal tekmece. Za Seixasa, ki šteje komaj 19 let, je bila to šele tretje zmaga v karieri. »Zmaga je nekaj popolnega, a s takšno razliko ugnati tekmece je zares izjemno,« je po prvi etapi za organizatorje povedal Seixas.

Dvakratni zmagovalec dirke po Baskiji Roglič se je na progo podal s štartno številko 17. S povprečno hitrostjo 47 km/h je bil med vsemi tekmovalci pri prvem merjenju vmesnega časa 11., na drugem pa sedmi. Ob prihodu v cilj je prehitel do tedaj vodilnega Španca Iona Izagirreja (Cofidis), od katerega je bil hitrejši za 33 sekund.

Od Rogliča so se slabše odrezali številni favoriti. Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) je bil 38., Italijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) 48. in Belgijec Cian Uijtdebroeks 50. Pomembno je, da je Roglič premagal tudi sokapetana v ekipi Floriana Lipowitza. Mladi Nemec, ki bo želel v ekipi Rogliču vzeti (vsaj) številko 2 za Remcom Evenepoelom, je bil šesti z zaostankom 33 sekund.

Poleg Rogliča sta bila na štartu še dva Slovenca. Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) je za zmagovalcem zaostal za dve minuti in zasedel končno 90. mesto, medtem ko je bil Domen Novak (UAE Team Emirates) še devet sekund počasnejši ter pristal na 100. mestu.

V torek je na sporedu druga etapa, ki bo potekala od Pamplone do Mendukila v dolžini 164,1 km.