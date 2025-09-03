Protesti na Vuelti; Vingegaard: Škoda, hotel sem zmagati za sina (FOTO, VIDEO)

Na kolesarski dirki po Španiji se etapa v Bilbau ni končala na predvidenem cilju, potem ko so propalestinski protestniki pripravljali incident ob ciljni črti. Čase, ki še niso znani, so tako odmerili tri kilometre pred ciljem, večjih premikov v skupnem seštevku pa med najboljšimi ne bo. V rdeči majici vodilnega je ostal Danec Jonas Vingegaard.

V razgibani etapi, ki je bila po profilu podobna tisti, na kateri večinoma dirkajo na aprilski preizkušnji po Baskiji, si ubežniki niso nikoli privozili dovolj velike prednosti, da bi povzročali težave favoritom. Tako so najboljši skupaj prišli do zadnjega kroga, v katerem so jih na vzponu Vivero za nekaj trenutkov zmotili prvi izmed sicer številnih protestnikov ob cesti v Bilbau in okolici.

FOTO: Foto Ander Gillenea/AFP

Sam protest je bil primarno uperjen proti izraelski ekipi Israel-Premier Tech in njeni prisotnosti na dirki. Organizatorji Vuelte so imeli z ekipami in kolesarji sestanek pred etapo po dogodkih dan prej, ko so protestniki povzročili padec Italijana Simoneja Petillija. Tudi v peti etapi oziroma ekipnem kronometru so protestniki za nekaj sekund z razgrnjenim panojem ustavili prej omenjeno izraelsko ekipo.

Toda etapa se je danes kljub težavam nadaljevala, čeprav je moralo vodstvo dirke 15 km pred koncem skrajšati etapo zaradi napovedanih težav na cilju. »Zaradi nekaterih napovedanih incidentov smo se odločili, da čase tekmovalcev odmerimo tri kilometre pred ciljem,« so zapisali organizatorji in ob tem sporočili, da uradno zmagovalca etape ne bo.

FOTO: Pankra Nieto/Reuters

Vseeno je v zadnjih kilometrih na zelo strm klanec Pike (2,1 km/9,3 %) potekal boj med najboljšimi. Najmočnejši pa je bil tam Britanec Tom Pidcock (Q36,5), ki se je dvakrat otresel Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), a se je Danec obakrat pripeljal nazaj na čelo.

V ozadju ju je lovila skupina okoli Portugalca Joaa Almeide (UAE Team Emirates-XRG), a ostala za malce prekratka. Vingegaard in Pidcock sta etapo končala nekaj sekund pred skupino s Portugalcem, a uradnih časov še ni.

»Želel sem dobiti etapo, saj moj sin danes praznuje prvi rojstni dan. Ves dan je ekipa garala za to, na koncu pa je škoda, ker nismo dobili priložnosti za to. Menim, da je policija opravila dobro delo. Ko smo prvič prečkali ciljno črto, smo jih videli, kako so skušali priti na cesto. Policija jim je to preprečila. Enkrat so nas skušali ustaviti tudi na vzponu, a smo se peljali skozi. Sicer pa sem se počutil varno med etapo,« je po etapi dejal Vingegaard.

FOTO: Pankra Nieto/Reuters

Slovenca Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) znova nista bila v ospredju.

V četrtek bo na sporedu 12. etapa od Lareda do Los Corrales de Buelne (144,9 km). Gre za kratko etapo z dvema kategoriziranima klancema, zadnjega na Collada de Brenes (7 km/7,9 %) bodo prečkali slabih 23 km pred ciljem.