Napoved za Rogliča na kronometru na EP: Pričakujem kolajno, če ne kar zlato

Evropsko prvenstvo v kolesarstvu je postreglo s spektaklom, slovenski reprezentanci pa je do popolnega izkupička zmanjkala češnja na torti. Na cestni dirki je Primož Roglič zasedel 10. mesto, zmaga pa je po dramatičnem fotofinišu pripadla Remcu Evenepoelu. Belgijec je Giulio Cicconeja ugnal za vsega nekaj milimetrov in osvojil enega redkih naslovov, ki mu je v izjemni karieri še manjkal. Najboljši trije na elitni cestni dirki na EP, z leve: Giulio Ciccone, Remco Evenepoel in Christian Scaroni. FOTO: Dejan Javornik Dogajanje na domačih cestah je od blizu spremljal Delov novinar Miha Hočevar, ki organizaciji evropskega prvenstva namenja najvišjo oceno. »Recimo, da si zasluži čisto desetko organizacijska ekipa evropskega prvenstva v Sloveniji,« pravi Hočevar. Navijači so ob trasi dirke ...