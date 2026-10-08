Kam gre zlati Roglič po kultni Možjanci in pravljičnem evropskem prvenstvu

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji je dobilo sanjski zaključek. Primož Roglič je pred domačimi navijači osvojil naslov evropskega prvaka v vožnji na čas in s tem poskrbel za češnjo na torti prvenstva, ki je navdušilo tako po športni kot organizacijski plati. Dogajanje je od blizu spremljal Delov novinar Miha Hočevar. »Proga mu je bila pisana na kožo, pred domačimi navijači veličastna predstava, veličastna zmaga za Primoža, ki si jo je zaslužil in jo je tudi potreboval,« ocenjuje Miha Hočevar. FOTO: Dejan Javornik »Proga mu je bila pisana na kožo, pred domačimi navijači veličastna predstava, veličastna zmaga za Primoža, ki si jo je zaslužil in jo je tudi potreboval,« ocenjuje Hočevar. Roglič je namreč na mednarodni sceni na zmago čakal približno leto in pol, z evropskim ...