  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Kam gre zlati Roglič po kultni Možjanci in pravljičnem evropskem prvenstvu

Delov novinar Miha Hočevar razkriva namige o novem moštvu evropskega prvaka v kronometru Primoža Rogliča.
Primož Roglič je pred domačimi navijači osvojil naslov evropskega prvaka v vožnji na čas in s tem poskrbel za češnjo na torti prvenstva, ki je navdušilo tako po športni kot organizacijski plati. FOTO: Dejan Javornik
Galerija
Primož Roglič je pred domačimi navijači osvojil naslov evropskega prvaka v vožnji na čas in s tem poskrbel za češnjo na torti prvenstva, ki je navdušilo tako po športni kot organizacijski plati. FOTO: Dejan Javornik
Rok Tamše
Miha Hočevar
8. 10. 2026 | 13:15
8. 10. 2026 | 13:39
1:45
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji je dobilo sanjski zaključek. Primož Roglič je pred domačimi navijači osvojil naslov evropskega prvaka v vožnji na čas in s tem poskrbel za češnjo na torti prvenstva, ki je navdušilo tako po športni kot organizacijski plati. Dogajanje je od blizu spremljal Delov novinar Miha Hočevar. »Proga mu je bila pisana na kožo, pred domačimi navijači veličastna predstava, veličastna zmaga za Primoža, ki si jo je zaslužil in jo je tudi potreboval,« ocenjuje Miha Hočevar. FOTO: Dejan Javornik »Proga mu je bila pisana na kožo, pred domačimi navijači veličastna predstava, veličastna zmaga za Primoža, ki si jo je zaslužil in jo je tudi potreboval,« ocenjuje Hočevar. Roglič je namreč na mednarodni sceni na zmago čakal približno leto in pol, z evropskim ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Evropsko prvenstvo v kolesarstvu

Roglič upa, da majice prvaka ne bo nosil le okoli hiše

Slovenski kolesarski šampion neustavljiv v vožnji na čas na evropskem prvenstvu – V soboto dirka po Lombardiji, v nedeljo zlati krog.
Miha Hočevar 7. 10. 2026 | 12:36
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Slovenija 2026

Naj bo Možjanca za Primoža Rogliča kot gora Fudži

Zasavski orel bi na domačih cestah olimpijskemu naslovu lahko dodal še evropsko lovoriko. Konec EP s šestimi preizkušnjami v vožnji na čas.
Miha Hočevar 7. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Razno
Slovenija 2026

Če bi bile Rogličeve noge prave, bi šel z Evenepoelom

Danes in jutri na kolesarskem EP kronometrske preizkušnje na šenčurskem krogu. Selektor Uroš Murn pričakuje veliko.
Miha Hočevar 6. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Napoved za Rogliča na kronometru na EP: Pričakujem kolajno, če ne kar zlato

Delov kolesarski specialist Miha Hočevar daje najvišjo oceno organizatorjem evropskega prvenstva v Sloveniji.
Rok Tamše, Miha Hočevar 5. 10. 2026 | 12:10
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Liga narodov

Škoti se čudijo: Kako lahko takšen nogometaš igra na Madžarskem?

Ob veliki zmagi v Glasgowu izstopala napadalna trojka, Aljoša Matko in Daniel Šturm sta presenetila škotsko javnost. Matko ne skriva želje po prestopu.
S prizorišča:Nejc Grilc 7. 10. 2026 | 08:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Muslimanska skupnost svetuje Vrtovcu, naj si prebere slovensko ustavo

Prvak NSi je o nošenju burk in nikabov spregovoril na sobotnem programskem kongresu stranke.
7. 10. 2026 | 09:57
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Evropsko prvenstvo

Roglič je z vesoljskim vzponom na Možjanco postal evropski prvak

Roglič je za 7 sekund ugnal Francoza Armiraila in postal evropski prvak v kronometru.
Miroslav Cvjetičanin 7. 10. 2026 | 15:45
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Krediti

Po novem težje do kredita? BS bi dvignila minimalno kreditno sposobnost

Trenutno znesek znaša 745 evrov, Banka Slovenije bi ga dvignila za skoraj 13 odstotkov.
Aleksandar Lukić 7. 10. 2026 | 13:02
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
8. 10. 2026 | 14:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj Evropa potrebuje potrpežljiv kapital

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
KAKOVOST

Kaj se dogaja z baterijami? Preverja preizkusni laboratorij (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

»Državno in zasebno zdravstvo morata delovati z roko v roki« (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:28
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Z njihovimi sistemi države varujejo meje v dolžini tretjine poti okoli sveta

Podjetje Dat-con je globalni ponudnik specializiranih varnostnih rešitev za zaščito kritične infrastrukture ter kopenskih, zračnih in obalnih meja.
Milka Bizovičar 8. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Finančna pismenost

Neznanje je največje finančno tveganje

Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
Milka Bizovičar 6. 10. 2026 | 20:59
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

Zakaj Slovenci ljubijo bančne depozite? Slovenci so odlični varčevalci, ki še niso postali vlagatelji, pravi Bojan Ilijanič iz Sava Infond.
Marjana Kristan Fazarinc 6. 10. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Uroš Kerin

Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoevropsko prvenstvovožnja na časPrimož RogličMožjancaSlovenijaDelov video

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ljubljansko barje v preobrazbi

V okviru projekta bodo izvajali ukrepe za ohranjanje ogroženih vrst in obnovo habitatov, potekal bo do avgusta 2029.
8. 10. 2026 | 14:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odločitev je padla

Aleksander Čeferin krenil po svoj zadnji mandat na čelu Uefe

Oseminpetdesetletni Slovenec se bo 22. aprila prihodnje leto v Astani v Kazahstanu potegoval za zadnji mandat predsednika Evropske nogometne zvze (Uefe).
Gorazd Nejedly 8. 10. 2026 | 14:26
Preberite več
Šport  |  Košarka
Bitka za košarko

Evroliga snubcem iz ZDA, brez kolonializma in z več denarja

Kljub košarici vodstvo lige NBA ne odstopa od svojih evropskih načrtov. Vrata za pogajanja so še odprta
8. 10. 2026 | 13:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Podpis pogodbe

Začenja se največja stanovanjska naložba v zadnjih štiridesetih letih

DSU je z izvajalcem podpisal pogodbo za gradnjo novih najemnih stanovanj za nižji in srednji razred.
Maja Grgič 8. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Novice  |  Svet
Poljska

Nov napad na osnovni šoli na Poljskem: 15-letnik ubil eno osebo, dve sta ranjeni

To je bil že drugi takšen incident na Poljskem v zadnjih dneh; v sredo je 19-letnik z nožem na srednji šoli poškodoval devet ljudi.
8. 10. 2026 | 13:24
Preberite več
Šport  |  Košarka
Bitka za košarko

Evroliga snubcem iz ZDA, brez kolonializma in z več denarja

Kljub košarici vodstvo lige NBA ne odstopa od svojih evropskih načrtov. Vrata za pogajanja so še odprta
8. 10. 2026 | 13:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Podpis pogodbe

Začenja se največja stanovanjska naložba v zadnjih štiridesetih letih

DSU je z izvajalcem podpisal pogodbo za gradnjo novih najemnih stanovanj za nižji in srednji razred.
Maja Grgič 8. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Novice  |  Svet
Poljska

Nov napad na osnovni šoli na Poljskem: 15-letnik ubil eno osebo, dve sta ranjeni

To je bil že drugi takšen incident na Poljskem v zadnjih dneh; v sredo je 19-letnik z nožem na srednji šoli poškodoval devet ljudi.
8. 10. 2026 | 13:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Do leta 2030 naj bi se poraba povečala na približno 945 teravatnih ur

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
7. 10. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako izbrati električni čelni viličar in se izogniti nepotrebnim stroškom?

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Zakaj v nekem trenutku cene poskočijo v nebo?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
FINANCIRANJE

Kako hitreje do dobre finančne pomoči

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

30 odstotkov manj za izbrana nova zavarovanja. Ste med upravičenci?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 14:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SUVERENOST

Je »evropsko« res zanesljivo?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
8. 10. 2026 | 08:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Kupujete avto? Poglejte, kaj zares šteje!

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

Tega o Pogačarjevih začetkih verjetno niste vedeli

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin 5. 10. 2026 | 13:48
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo