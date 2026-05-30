Nekdanji zmagovalec Gira zapušča Boro, kaj pa Roglič?

V kolesarstvu se je večkrat dokazalo, da preveliko število kapetanov znotraj ene ekipe ni dobro. Raven športa se je tako močno dvignila, da fantje, ki se pripravljajo za le eno dirko v koledarju, pogosto izvisijo kot pomočniki, saj imamo sicer številne »nezemljane«, ki so na vsaki dirki na vrhu in pripravljeni v boju za zmago.

V zadnjih letih kot superekipe izstopajo tri moštva – UAE Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike ter Red Bull Bora Hansgrohe. Pri prvih dveh je jasno: ko sta na štartu Tadej Pogačar oziroma Jonas Vingegaard, se dirka zanju, ostali pa lahko drobtinice pobirajo na dirkah, kjer ju ni. Pri Bori pa je drugače. Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Giulio Pellizzari, Jai Hindley, Daniel Felipe Martínez, mladi Lorenzo Finn in seveda slovenski zvezdnik Primož Roglič so vsi fantje, ki bi lahko ob dobri pripravi tritedensko dirko končali na stopničkah. A manjka jim resen vodja. Še dve leti nazaj je bil to Roglič, Slovenec pa je že v letih in težko drži stik z najboljšimi.