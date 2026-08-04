Bik iz Buje kraljuje na Poljskem, zamejski Slovenec peti

Italijanski šprinter Jonathan Milan (Lidl-Trek) je v šprintu velike glavnine v Szczecinu dobil drugo etapo dirke po Poljski. Bik iz Buje, kot mu pravijo, je bil razred zase in je še povišal prednost v skupnem seštevku. Visoko je končal tudi zamejski Slovenec iz Opčin Daniel Skerl (Bahrain Victorious), ki je bil peti.

Na dirki je sicer trojica Slovencev, ki pa ni krojila razpleta druge etape. Luka Mezgec je bil v ekipi Jayco Alula pomočnik britanskemu šprinterji Robertu Donaldsonu, Matevž Govekar pa se še drug dan zapored ni znašel in je končal kot 34. V vlogi pomočnika je na dirki državni prvak Roman Jermakov, ki smo ga lahko pogosto videli na čelu glavnine.

Vrhunec dirke bodo etape v Karpatih, zmagovalca pa bo, kot ponavadi, odločila gorska etapa v Bukovini. Prvo ime dirke je Portugalec João Almeida (UAE Emirates), morda pa ga bo izzval tudi Kolumbijec Santiago Buitrago iz Bahrain Victoriousa.

Pred Vuelto najhitrejši Britanec

S prvo etapo se je danes sicer začela tudi dirka po Burgosu, ena izmed najbolj prestižnih pripravljalnih dirk pred Vuelto. Na njej nastopata tudi Domen Novak (UAE Emirates) in Žak Eržen (Bahrain Victorious). Slednji se danes v šprintu navkreber ni pomeril za visok rezultat, zmage pa se veseli naslednik Marka Cavendisha med britanskimi šprinterji, član Visme Lease a Bike Matthew Brennan.

Nastop na dirki je sicer pred nekaj dnevi odpovedal Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki ga je na treningu zbil avtomobil.