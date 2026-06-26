Primož Roglič je nazaj: Vesel sem, saj že dolgo nisem zmagal

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe je postal novi državni prvak v vožnji na čas. Legendarni slovenski kolesar je za 1:28 premagal ruskega Slovenca Romana Jermakova (Bahrain Victorious), mladi junak slovenskega kolesarstva Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) pa je z zaostankom 1:41 končal na tretjem mestu.

Po polovici tekmovanja je Roglič imel 19 sekund naskoka pred ruskim Slovencem Romanom Jermakovim iz ekipe Bahrain Victorious, njegov ekipni kolega Jakob Omrzel na tretjem mestu pa je zaostajal 42 sekund. Javnost v cilju je navdušil predvsem Jermakov, ki se je izkazal kot odličen kronometrist, sploh pa odličen pomočnik.

»Nikoli ni lahko na kronometru. Vroče je bilo, vselej pravim, da je zmaga zmaga. Vsaka je posebna in vsake sem zelo vesel. Tudi današnje, saj že dolgo nisem zmagal. Zdaj gremo naprej proti nedeljski cestni dirki« je povedal slovenski kolesar, ki je dejal, da ga na dirki po Poljski verjetno ne bomo videli, glede svoje prihodnosti po koncu letošnje sezone pa še ni prepričan.

Člani so na trasi odpeljali dva kroga v dolžini 14,4 kilometra, na štartu pa je bilo osem kolesarjev. Roglič je bil pred štartom prvi in največji favorit za zmago, to pa je potrdila tudi današnja trasa. Pri mlajših članih je bil najboljši član kranjskega Factor Racinga Jaka Marolt, ki je premagal domačega matadorja Nejca Peterlina iz KK Novo mesto.

Nika Bobnar najboljša v okrnjeni konkurenci

Veliko bolj zanimivo bo na cestni dirki, kjer bodo poleg Omrzela in Jermakova v dresu bahrajnske in deloma slovenske ekipe nastopili še Matej Mohorič, Matevž Govekar in Žak Eržen. Na štartu bo tudi Domen Novak (UAE Emirates-XRG), medtem ko sta imela Luka Mezgec (Jayco Alula) in Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) nekaj težav s poškodbama.

Vse ostale kategorije so v okolici Karteljevega odpeljale en krog. Med dekleti je z ogromno prednostjo slavila Nika Bobnar (Nexetis), ki je za 1:39 prehitela Zojo Ferlež (Arbö Askö Raiffeisen Feld am See), medtem ko na štartu ni bilo branilke lanske zmage Eugenie Bujak, ki se je že upokojila, Urško Žigart (AG Insurance-Soudal) pa je ustavila poškodba.

Pri starejših mladincih se je zmage razveselil Vanja Kuntarič Žibert (Pogi Team UAE Generali), ki je premagal člana Soudal Quick-Stepovega podmladka Gala Stareta. Pri mlajših mladincih je zmagal Gal Klun (Pogi Team UAE Generali). Najboljša mlajša mladinka v vožnji na čas je Maša Žalig (KK Tropovci), pri starejših mladinkah pa je bila od klubske kolegice pri Pika Team Mastercard Line Mehle boljša Iva Colnar.