Remcu Evenepoelu uspelo to, kar Pogačarju ni še nikdar

Z VN Quebeca so se začele letošnje kanadske klasike, ki se bodo nekoliko podaljšale tudi proti svetovnemu prvenstvu. To bo v Montrealu potekalo med 20. in 27. septembrom, sinoči pa smo videli, da so številni zvezdniki v izdihljajih kolesarske sezone v imenitnih formah. Edini Slovenec na štartu je bil izkušeni Idrijčan Jan Tratnik, ki je bil v vlogi pomočnika zmagovalcu Remcu Evenepoelu.

Belgijec je v zaključku sezone očitno v izjemni formi in bo na svetovnem prvenstvu zagotovo prvi favorit. Danes je napadel 28 kilometrov pred ciljem, za seboj pa je povlekel še Italijana Giulija Cicconeja (Lidl-Trek) in Danca Antona Charmiga (Uno-X Mobility).

Isaac del Toro (UAE Emirates), Tom Pidcock (Pinarello Q36,5) in Isaac del Toro (UAE Emirates) so vozili v zasledovalni skupini, ki ni bila prav daleč zadaj, a vodilna skupina se je ves čas oddaljevala.

Ker se zadaj niso uspeli sestaviti skupaj, smo v boju za zmago videli šprint dvojice, saj je Charmig odpadel že na vznožju zaključnega vzpona. Četudi je Ciccone hiter in je šprint začel v zavetrju, ni mogel prehiteti imenitnega Evenepoela, ki je tako prvič v karieri osvojil kanadsko klasiko. Obenem je postal prvi kolesar, ki je zmagal na kar šestih celinah. Manjka mu le še Antarktika, kjer pa seveda ni mednarodnih dirk.

Tom Pidcock je končal kot četrti, Paul Seixas je bil 18., Isaaca del Tora pa je v zaključku povsem odrezalo in ni bil med najboljšimi.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je na dirki nastopil trikrat – leta 2022 je bil 24., leta 2024 7. in leta 2025 29. Venomer je poskušal z napadi, a dirka mu preprosto ni ustrezala, saj se ni uspel znebiti tekmecev.

Pred kolesarji, ki se mudijo v Kanadi, je v nedeljo na sporedu še VN Montreala, dirka, ki bo v večini potekala po trasi prihajajočega svetovnega prvenstva.