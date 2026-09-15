Vuelta je bila slovenska, naši fantje so dosegli prav poseben mejnik

Letošnjo kolesarsko dirko po Španiji je začelo sedem slovenskih kolesarjev, kar je bila druga najboljša slovenska udeležba po Giru leta 2004. Dirko je uspešno zaključilo šest naših predstavnikov, kaj pa se je zgodilo s sedmim, pa verjetno vsi dobro vemo. Le Tadej Pogačar zaradi poškodbe ni prišel do cilja, medtem ko so Primož Roglič, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Gal Glivar, Roman Jermakov in Domen Novak postavili nov mejnik. Izenačili so namreč rekord, ki so ga leta 2017 na dirki po Italiji postavili Luka Pibernik, Kristijan Koren, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Matej Mohorič in Jan Polanc – takrat je največ Slovencev končalo tritedensko dirko. A na letošnji dirki po Španiji so naši fantje pustili velik pečat. Primož Roglič je končal kot drugi, Jakob Omrzel je pobral etapno zmago in v ...