Mavrični McNulty razveselil Pogačarja, Roglič adut Slovenije za kolajno na EP

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Montrealu se je končalo s presenetljivo zmago Američana Brendana McNultyja, sicer kolega slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja iz moštva UAE. Kot vemo, je Pogi SP izpustil zaradi poškodbe. Toda za največje presenečenje prvenstva Delov novinar Miha Hočevar ne šteje le njegovega naslova – še bolj ga je navdušila predstava Michaela Matthewsa, ki je pri 36 letih po zdravstvenih težavah in številnih poškodbah osvojil srebro. Brandon McNulty je prvi Američan po letu 1993, ki je dobil cestno preizkušnjo na SP. FOTO: Andrej Ivanov/AFP Hočevar: »Meni je bil še večji čudež, da je bil Matthews drugi, kot da je Brendan McNulty zmagal.« Američani so po njegovem mnenju prvenstvo dobili predvsem s taktično dovršeno predstavo. McNulty morda ni bil najmočnejši ...