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Kolesarstvo

Mavrični McNulty razveselil Pogačarja, Roglič adut Slovenije za kolajno na EP

Na svetovnem prvenstvu kolesarjev je na cestni dirki zmagal Američan Brandon McNulty, sicer moštveni kolega Tadeja Pogačarja.
Zmagovalna trojka na SP, z leve: Michael Matthews, Brandon McNulty in Mathieu van der Poel FOTO: Andrej Ivanov/AFP
Galerija
Zmagovalna trojka na SP, z leve: Michael Matthews, Brandon McNulty in Mathieu van der Poel FOTO: Andrej Ivanov/AFP
Rok Tamše
Miha Hočevar
28. 9. 2026 | 12:00
28. 9. 2026 | 12:15
2:25
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Montrealu se je končalo s presenetljivo zmago Američana Brendana McNultyja, sicer kolega slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja iz moštva UAE. Kot vemo, je Pogi SP izpustil zaradi poškodbe. Toda za največje presenečenje prvenstva Delov novinar Miha Hočevar ne šteje le njegovega naslova – še bolj ga je navdušila predstava Michaela Matthewsa, ki je pri 36 letih po zdravstvenih težavah in številnih poškodbah osvojil srebro. Brandon McNulty je prvi Američan po letu 1993, ki je dobil cestno preizkušnjo na SP. FOTO: Andrej Ivanov/AFP Hočevar: »Meni je bil še večji čudež, da je bil Matthews drugi, kot da je Brendan McNulty zmagal.« Američani so po njegovem mnenju prvenstvo dobili predvsem s taktično dovršeno predstavo. McNulty morda ni bil najmočnejši ...

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