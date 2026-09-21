Evenepoel napada dvojno krono na SP, Slovenci stavijo na Rogliča

Belgijski kolesarski as Remco Evenepoel je v vožnji na čas na SP dosegel zgodovinski mejnik, nadgraditi ga želi na cestni dirki.
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Belgijec Remco Evenepoel se je razveselil zgodovinske četrte zaporedne zlate kolajne v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu. FOTO: Andrej Ivanov/AFP
Remco Evenepoel piše zgodovino! Četrtič zapored je postal svetovni prvak v vožnji na čas, zdaj pa napada še naslov na cestni dirki.
Evenepoel je v Montrealu znova deklasiral vso svetovno konkurenco. FOTO: Eric Bolte/Reuters Connect
Kaj lahko v Montrealu brez Tadeja Pogačarja, ki zdravi poškodbo, naredi slovenska sedmerica? Bo Primož Roglič dovolj svež po Vuelti? In kdo lahko ustavi Evenepoela, Van der Poela in Van Aerta?
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O favoritih, slovenski reprezentanci in nedeljski cestni dirki, dolgi 273 km s skoraj 4000 višinskimi metri, z našim kolesarskim specialistom Miho Hočevarjem.
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