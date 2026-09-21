Evenepoel napada dvojno krono na SP, Slovenci stavijo na Rogliča

Remco Evenepoel piše zgodovino! Četrtič zapored je postal svetovni prvak v vožnji na čas, zdaj pa napada še naslov na cestni dirki. Evenepoel je v Montrealu znova deklasiral vso svetovno konkurenco. FOTO: Eric Bolte/Reuters Connect Kaj lahko v Montrealu brez Tadeja Pogačarja, ki zdravi poškodbo, naredi slovenska sedmerica? Bo Primož Roglič dovolj svež po Vuelti? In kdo lahko ustavi Evenepoela, Van der Poela in Van Aerta? Jan Tratnik je bil dolgo v igri za uvrstitev med najboljšo deseterico, končal je na 17. mestu. FOTO: Andrej Ivanov/AFP O favoritih, slovenski reprezentanci in nedeljski cestni dirki, dolgi 273 km s skoraj 4000 višinskimi metri, z našim kolesarskim specialistom Miho Hočevarjem. Slovenski kolesarski privrženci na SP veliko pričakujejo od Primoža Rogliča, ki se je nedavno ...