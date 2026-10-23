Sprememba za Pogačarja, na Touru je dobil novega glavnega tekmeca

Predstavitev trase kolesarske dirke po Franciji 2027 je sprožila številne razprave o tem, komu bo ta prihodnje leto najbolj ustrezala. Organizatorji so pripravili traso z dvema dolgima kronometroma in zahtevnimi gorskimi etapami, nekdanji nizozemski kolesar Tom Dumoulin pa je prepričan, da želijo s takšno zasnovo omejiti prevlado Tadeja Pogačarja in njegove ekipe UAE Emirates. »Mislim, da organizatorji Toura očitno iščejo način, kako omejiti prevlado ekipe UAE in Pogačarja,« je za nizozemski NOS povedal nekdanji svetovni prvak v vožnji na čas, drugouvrščeni z dirke po Franciji 2018 ter zmagovalec dirke po Italiji. Na dirki po Franciji leta 2027 bo na sporedu skupno 71 kilometrov posamične vožnje na čas, kar je precej več kot v zadnjih letih. Dumoulin meni, da bi lahko takšna trasa ...