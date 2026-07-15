Pogačar je šampionsko odpeljal tudi brez radijske povezave

Tadej Pogačar nadaljuje pohod na kolesarski dirki po Franciji, a za njim je ena najtežjih predstav letošnjega Toura. V 10. etapi je slovenski šampion znova pokazal izjemno moč in z napadom v zaključku strl tekmece.

Delov kolesarski specialist Miha Hočevar ocenjuje, da je bila zmaga nekaj posebnega: »To je bila zgodovinska predstava tistega kilometra. Ko je Tadej šel, je Carapaza ujel in se mimo njega odpeljal, kot da ga sploh ni bilo.«

Pogi je pobegnil tekmecem na zadnjem vzponu 10. etape. FOTO: Loic Venance/AFP

Pogačarjev napad sicer ni bil del prvotnega načrta. Ekipa UAE Emirates je sprva računala na Isaaca Del Tora, a ko Mehičan ni mogel slediti, je moral glavno vlogo prevzeti vodilni mož ekipe.

Slovenec je priznal, da ni imel popolnega nadzora nad dogajanjem, saj zaradi težav z radijsko povezavo ni vedel, kakšna je razlika do zasledovalcev.

»Tadej se je skoraj ves čas oziral nazaj, čeprav je imel po televizijskem prenosu lepo prednost,« je pojasnil Hočevar.

V zaključku etape je bilo jasno, da je Pogačar vozil na meji svojih zmogljivosti, vendar je kljub utrujenosti zadržal prednost in osvojil pomembno etapno zmago.

Nova vrhunska predstava Tadeja Pogačarja ob dnevu Bastilje je imela poseben odmev. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Pogačarjev najbližji zasledovalec Jonas Vingegaard je v lovu zaostal (+3:36), a še vedno ostaja nevaren tekmec. Hočevar opozarja, da dolgi gorski vzponi, ki prihajajo, bolj ustrezajo Dancu.

Posebno pozornost vzbuja tudi Remco Evenepoel, ki je po težavah pokazal izjemno borbenost in se prebil do tretjega mesta v skupnem seštevku.

Vročina je letos ena izmed najhujših ovir za kolesarje. FOTO: Yoan Valat Pool Via Reuters

Pogačar ima zdaj tri etapne zmage, prednost v skupnem seštevku pa ostaja velika, vendar Tour še zdaleč ni odločen.

Naslednje dni prinašajo nekoliko mirnejši teren, nato pa sledita ključni gorski preizkušnji 14. in 15. etape, kjer bi lahko znova prišlo do velikih razlik.

Hočevar meni, da bo prav v teh etapah jasno, kdo ima največ moči za zadnji del dirke. »Ne verjamem, da se bo Vingegaard zlomil. Je borec in se bo poskušal boriti do konca.«

Pogačar je v cilju pozdravil mlajšega moštvenega kolega Isaaca del Tora, ki ni mogel slediti njegovemu ritmu. FOTO: Yoan Valat Pool Via Reuters

Pogačar bo moral ob tem paziti tudi na taktiko svoje ekipe, saj ostaja vprašanje, ali bo UAE Emirates še naprej podpirala tudi Del Tora ali bo vse karte položila na slovenskega vodjo.