Hočevar: Videli smo eno najboljših predstav Tadeja Pogačarja

S predstavo v šesti etapi dirke po Franciji je Tadej Pogačar na pirenejskem prelazu Tourmalet znova osupnil kolesarski svet. Je bila to celo njegova najboljša vožnja na Tour de France doslej?

Delov kolesarski novinar Miha Hočevar je v pogovoru z voditeljem Rokom Tamšetom izrazil prepričanje, da sodi med tri največje. Posebej ga je navdušil 43-kilometrski samostojni pobeg.

Slovenski as je na prelazu Tourmalet uprizoril dirko za zgodovino. FOTO: Papon Bernard Pool Via Reuters

Še bolj impresivna pa je bila razlika, ki jo je ustvaril do Jonasa Vingegaarda. Po Hočevarjevem mnenju tekmeci ob napadu niso imeli nobenega odgovora.

Velik delež zaslug pripisuje tudi izjemni predstavi ekipe UAE Emirates. Ta je favorite izčrpala že dolgo pred odločilnim napadom.

Posebno poglavje letošnjega Toura je Isak Del Toro. Hočevar ga vidi kot Pogačarjevega kolesarskega brata. Prepričan je, da je Mehičan največja okrepitev slovenskega šampiona. Obenem opozarja, da bo njuna prihodnja dinamika še zelo zanimiva.

Hočevar razkriva tudi zanimivo zakulisje okoli mladega Francoza Paula Seixasa. Zanj naj bi se zanimale največje ekipe, Francozi pa ga želijo zadržati doma.

Značilen Pogijev zmagovalni poklon FOTO: Loic Venance/AFP

Dotaknil se je tudi prihodnosti Primoža Rogliča. Po njegovih informacijah je vse bližje prestopu v Bahrain Victorious.

Kaj pa sledi na letošnjem Touru? Hočevar pričakuje, da bo Pogačar morda celo prepustil rumeno majico. Ne zaradi slabše forme, temveč zaradi manjšega števila protokolarnih obveznosti, ki jemljejo čas in energijo.

Prava bitka naj bi sledila že na etapi ob dnevu Bastilje v torek, 14. julija.

Vrhunec pa po njegovem pričakuje v 14. in 15. etapi. Takrat bi lahko Pogačar svojo prednost povečal že na kar pet minut.