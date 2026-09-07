Roglič proti Masu na Vuelti: zasavski orel po preobrat v zadnjem tednu

Primož Roglič v zadnji teden kolesarske dirke po Španiji vstopa s tretjega mesta in 2:10 zaostanka za Enricom Masom. Bo odločilen četrtkov kronometer in nato še gorski finiš ob koncu tedna? Športni novinar Miha Hočevar opozarja na zahtevne razmere, a ostaja optimističen: »Tisti dve gorski etapi pa bomo videli ognjemet.« Miha Hočevar je v pogovoru z Rokom Tamšetom opozoril na zahtevne razmere, a ostaja optimističen, ko gre za napad Rogliča na rdečo majico vodilnega na Vuelti. FOTO: Luka Maček In kakšne so možnosti za Rogličevo zmago? »Jaz bom večni optimist. Dajmo reči 50:50.« Pogovarjala sva se tudi o možnostih slovenske reprezentance, ki jo kmalu čakata nastopa na svetovnem prvenstvu v Kanadi in domačem evropskem prvenstvu, kjer pa ne bo poškodovanega Tadeja Pogačarja, prvega kolesarja ...