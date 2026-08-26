Povsem slovenska Vuelta: ob Pogačarju dovolj prostora za vstajenje Rogliča

Na kolesarski dirki po Španiji Tadej Pogačar ostaja zvest sebi. Po štirih etapah ima že več kot tri minute prednosti (3:21) pred drugouvrščenim Primožem Rogličem. Rok Tamše in Nejc Grilc ugibata, ali bo Pogačar po sanjskem začetku nekoliko umiril ritem in začel varčevati z močmi za svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo. Tadej Pogačar je zadovoljen z izdatno prednostjo po štirih etapah. FOTO: Bruna Casas/Reuters Kot je poudaril Grilc: »Mislim, da bo še vseeno previdnost in neki konservativni pristop bolj v ospredju kot lov na štiri, pet, sedem etapnih zmag.« Beseda teče tudi o Primožu Rogliču, ki je z zelo zanesljivo predstavo pokazal, da je po poškodbi očitno v precej boljši formi, kot smo se bali. Primož Roglič kaže odlično pripravljenost kljub nedavni poškodbi zaradi trka z ...