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Kolesarstvo

Povsem slovenska Vuelta: ob Pogačarju dovolj prostora za vstajenje Rogliča

Na zahodu in v kolesarskem svetu nič novega! Tadej Pogačar ima že po štirih etapah dirke po Španiji izdatno prednost.
Tadej Pogačar je v četrti etapi slavil v Andori, tako je bilo tudi leta 2019 ob njegovi krstni etapni zmagi na tritedenskih dirkah. FOTO: Ed Jones/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je v četrti etapi slavil v Andori, tako je bilo tudi leta 2019 ob njegovi krstni etapni zmagi na tritedenskih dirkah. FOTO: Ed Jones/AFP
Rok Tamše
26. 8. 2026 | 11:00
26. 8. 2026 | 12:28
1:31
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Na kolesarski dirki po Španiji Tadej Pogačar ostaja zvest sebi. Po štirih etapah ima že več kot tri minute prednosti (3:21) pred drugouvrščenim Primožem Rogličem. Rok Tamše in Nejc Grilc ugibata, ali bo Pogačar po sanjskem začetku nekoliko umiril ritem in začel varčevati z močmi za svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo. Tadej Pogačar je zadovoljen z izdatno prednostjo po štirih etapah. FOTO: Bruna Casas/Reuters Kot je poudaril Grilc: »Mislim, da bo še vseeno previdnost in neki konservativni pristop bolj v ospredju kot lov na štiri, pet, sedem etapnih zmag.« Beseda teče tudi o Primožu Rogliču, ki je z zelo zanesljivo predstavo pokazal, da je po poškodbi očitno v precej boljši formi, kot smo se bali.  Primož Roglič kaže odlično pripravljenost kljub nedavni poškodbi zaradi trka z ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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