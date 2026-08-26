Povsem slovenska Vuelta: ob Pogačarju dovolj prostora za vstajenje Rogliča

Na zahodu in v kolesarskem svetu nič novega! Tadej Pogačar ima že po štirih etapah dirke po Španiji izdatno prednost.
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Tadej Pogačar je v četrti etapi slavil v Andori, tako je bilo tudi leta 2019 ob njegovi krstni etapni zmagi na tritedenskih dirkah. FOTO: Ed Jones/AFP
Na kolesarski dirki po Španiji Tadej Pogačar ostaja zvest sebi. Po štirih etapah ima že več kot tri minute prednosti (3:21) pred drugouvrščenim Primožem Rogličem.
Rok Tamše in Nejc Grilc ugibata, ali bo Pogačar po sanjskem začetku nekoliko umiril ritem in začel varčevati z močmi za svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo.
Tadej Pogačar je zadovoljen z izdatno prednostjo po štirih etapah. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Kot je poudaril Grilc: »Mislim, da bo še vseeno previdnost in neki konservativni pristop bolj v ospredju kot lov na štiri, pet, sedem etapnih zmag.«
Beseda teče tudi o Primožu Rogliču, ki je z zelo zanesljivo predstavo pokazal, da je po poškodbi očitno v precej boljši formi, kot smo se bali.
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