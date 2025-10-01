  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Kolo je dobila 14 dni nazaj, zdaj je med najboljšimi v Evropi

    Slovenska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu v Franciji v vožnji na čas zasedla 6. mesto med mladinkami.
    Maruša Tereza Šerkezi. FOTO: KZS
    Galerija
    Maruša Tereza Šerkezi. FOTO: KZS
    M. R., N. Gr.
    1. 10. 2025 | 15:08
    1. 10. 2025 | 15:48
    1:47
    A+A-

    V Sloveniji je v teh dneh v ospredju uspešna kandidatura za EP 2026, do nedelje pa se bodo najboljši kolesarji in kolesarke merili na aktualnem evropskem prvenstvu v Franciji. Za Slovenijo ga je v vožnji na čas vrhunsko odprla mlada 18-letna Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila šesta.

    Treba je poudariti, da Kamničanka na kronometrskem kolesu ni opravila prav veliko treningov, saj je nenazadnje svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu. »Kolo za vožnjo na čas sem dobila šele pred 14 dnevi,« je razkrila po nastopu. Zmage se je sicer veselila aktualna svetovna prvakinja iz Ruande Paula Ostiz. Tekmovalke, ki so bile danes pred Šerkezijevo, so bile spredaj tudi na svetovnem prvenstvu, zato lahko ugibamo, da bi bila v Kigaliju med najboljšimi tudi Slovenka.

    image_alt
    Najraje na Krvavec, njen vzornik je van der Poel

    »Razmere so bile zahtevne, pihal je močan bočni veter s sunki, zato je bilo na trenutke kar strašljivo. Zelo zadovoljna sem z rezultatom,« je še dodala Šerkezijeva.

    Sreda je na evropskem prvenstvu v francoskih departmajih Drôme in Ardèche sicer rezervirana zgolj za vožnje na čas v vseh kategorijah. V nedeljo sledi vrhunec, moška cestna dirka, kjer bo zmago napadal Tadej Pogačar.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Ljubljana bo gostila evropsko kolesarsko prvenstvo leta 2026, termin je neugoden

    Zdaj je tudi uradno: Slovenija bo gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Maruša Tereza Šerkezi vrhunsko začela letošnje prvenstvo v Franciji.
    Matic Rupnik 1. 10. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar na evropskem prvenstvu z nekoliko oslabljeno ekipo, Roglič gre v Italijo

    Znana je osmerica, ki bo Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Ob Tadeju Pogačarju manjka nekaj imen, med njimi tudi Primož Roglič.
    Matic Rupnik 1. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Francija 2025

    Kolesarji so prišli iz Ruande, prtljaga še ne

    Na evropskem prvenstvu v Franciji bo slovenske barve branilo 27 tekmovalk in tekmovalcev. Kronometer spet za Evenepoela, cestna dirka za Pogačarja.
    Miha Hočevar 30. 9. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Intervju z Marušo Terezo Šerkezi

    Najraje na Krvavec, njen vzornik je van der Poel

    Izjemno nadarjena gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, mladinska svetovna prvakinja v olimpijskem krosu, že pogleduje proti OI 2028.
    Matic Rupnik 20. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hojs potrdil, sumijo ga posredovanja informacij Kavaškemu klanu

    Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je pri Alešu Hojsu potekala od 6. ure zjutraj.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Nova predvolilna zveza, ki spreminja igro na levem polu

    Pred kongresom Levice smo se pogovarjali z akterji povezovanja strank v socialno-zeleni-lokalni predvolilni blok
    Uroš Esih 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Izziv zdravstva je zagotavljanje rasti virov financiranja

    Petra Došenović Bonča o diagnozi zdravstvenega sistema in o tem, kako ukrepati, predno bo prepozno.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 10:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Kakšen je zdravstveni sistem nove generacije?

    Družba Delo mediji večmesečno poslovno kampanjo zaokrožuje z razpravami o priložnostih za izboljšave delovanja zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EP v kolesarstvukolesarstvoTadej PogačarEP 2025gorsko kolesarstvoMaruša Tereza Šerkezi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Prehranska draginja

    Ministrica Čalušić: regulacija cen ima lahko nasproten učinek

    Slovenska veriga je bolj občutljiva na podražitve zaradi nizke kupne moči potrošnikov.
    Maja Prijatelj Videmšek 1. 10. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Digitalizacija Nemčije

    V Nemčiji do podjetja v 24 urah

    Nemčija naj bi se vendarle digitalizirala in prebivalcem tako omogočila več poslovanja z državo preko spleta.
    Barbara Zimic 1. 10. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    NK Maribor

    Na mariborskem trenerskem vrtiljaku novo ime

    Pri NK Maribor so predstavili novega trenerja, to bo po kratki epizodi njegovega predhodnika postal Feđa Dudić.
    1. 10. 2025 | 16:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nadaljuje se nemški lov za ukrajinskimi potapljači

    V Varšavi bi osumljenim razstreljevalcem Severnega toka podelili azil in medalje.
    Boris Čibej 1. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Kolo je dobila 14 dni nazaj, zdaj je med najboljšimi v Evropi

    Slovenska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu v Franciji v vožnji na čas zasedla 6. mesto med mladinkami.
    1. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    NK Maribor

    Na mariborskem trenerskem vrtiljaku novo ime

    Pri NK Maribor so predstavili novega trenerja, to bo po kratki epizodi njegovega predhodnika postal Feđa Dudić.
    1. 10. 2025 | 16:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nadaljuje se nemški lov za ukrajinskimi potapljači

    V Varšavi bi osumljenim razstreljevalcem Severnega toka podelili azil in medalje.
    Boris Čibej 1. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Kolo je dobila 14 dni nazaj, zdaj je med najboljšimi v Evropi

    Slovenska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu v Franciji v vožnji na čas zasedla 6. mesto med mladinkami.
    1. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Sodobne enote brez dodatnih cevi in gradbenih posegov

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Nova aplikacija Elektro Ljubljana za hitrejše in enostavnejše postopke

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Slovenske novice 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Ponavadi zavlada panika« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo