Kolo je dobila 14 dni nazaj, zdaj je med najboljšimi v Evropi

V Sloveniji je v teh dneh v ospredju uspešna kandidatura za EP 2026, do nedelje pa se bodo najboljši kolesarji in kolesarke merili na aktualnem evropskem prvenstvu v Franciji. Za Slovenijo ga je v vožnji na čas vrhunsko odprla mlada 18-letna Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila šesta.

Treba je poudariti, da Kamničanka na kronometrskem kolesu ni opravila prav veliko treningov, saj je nenazadnje svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu. »Kolo za vožnjo na čas sem dobila šele pred 14 dnevi,« je razkrila po nastopu. Zmage se je sicer veselila aktualna svetovna prvakinja iz Ruande Paula Ostiz. Tekmovalke, ki so bile danes pred Šerkezijevo, so bile spredaj tudi na svetovnem prvenstvu, zato lahko ugibamo, da bi bila v Kigaliju med najboljšimi tudi Slovenka.

»Razmere so bile zahtevne, pihal je močan bočni veter s sunki, zato je bilo na trenutke kar strašljivo. Zelo zadovoljna sem z rezultatom,« je še dodala Šerkezijeva.

Sreda je na evropskem prvenstvu v francoskih departmajih Drôme in Ardèche sicer rezervirana zgolj za vožnje na čas v vseh kategorijah. V nedeljo sledi vrhunec, moška cestna dirka, kjer bo zmago napadal Tadej Pogačar.