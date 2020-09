FOTO:Kolo za kronometer proti običajni specialki

Ena najbolj vročih debat v kolesarskih krogih je kdaj uporabiti običajno specialko in kdaj tisto za kronometer, kronometrco ali kar »kozo« po kolesarsko domače. Zadnja taka vroča debata je bila letos, ko so organizatorji državnega slovenskega prvenstva v posamični vožnji na čas (to je kronometer, po domače), v bistvu organizirali gorsko preizkušnjo. Dirkali so iz Gorij do Rudnega polja na Pokljuki, torej vseskozi gre v klanec. Dilema je bila ali kolesariti z zelo lahko specialko, ki pa ne sme biti lažja od 6,8 kilograma, toliko dopušča svetovna kolesarska zveza (UCI) ali pa štartati kar s kronometrco, ki ima zadaj poln ...