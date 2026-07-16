Konec Toura za šprinterje, v akcijo Mohorič in Pogačar

Tour de France se je komaj prevesil v drugo polovico, a so na njem v lovu na etapne zmage šprinterji bržkone že imeli zadnjo priložnost. Že tretjič jo je izkoristili izjemni Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick Step), ki pa mora vztrajati do cilja v Parizu, če želi ostati v boju za zeleno majico najboljšega med mojstri hitrosti. Ta se zdi bolj odprt kot za rumeno majico, ki jo še naprej prepričljivo nosi Tadej Pogačar (UAE).

»Vse je bilo mirno in lepo, dokler Lidl Trek ni začel napadati, v zaključku je bilo zato težje. A za nas je je dobro končalo, videl sem, koliko fantov je padlo v zaključku, upam, da so vsi v redu. Žal mi je za Fernanda Gavirio, ki jo je grdo skupil,« je v cilju Pogačar sočustvoval s svojim nekdanjim moštvenim kolegom, ki si je zlomil ključnico.